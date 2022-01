Meteo 7 giorni: mezza Italia sotto maltempo, freddo e NEVE

Siamo tornati in inverno da nord a sud, come testimoniato dalle temperature rilevate quest'oggi, nettamente più basse rispetto al periodo anomalo pre-Epifania.

Ora troviamo, dinanzi a noi, una settimana certamente fredda, con temperature in media o inferiori alle medie su tutta Italia, e soprattutto caratterizzata da una forte irruzione d'aria fredda di origine artica.

Questa irruzione fredda irromperà in Italia domenica 9 e persisterà fino a martedì 11. Quali regioni nel mirino? Sicuramente quelle meridionali, un po' meno quelle centrali, mentre il nord resterà ai margini del peggioramento (come già avevamo anticipato in questo articolo).

Per il nord Italia si apre senza dubbio un periodo più freddo ma al tempo stesso molto più secco a causa del rinforzo dell'alta pressione. Solo domenica potrebbe farsi largo qualche rapidissima pioggia e qualche fiocco di neve in collina sul nordest. Ben più abbondanti potrebbero essere le nevicate sulle Alpi di confine, nel momento in cui l'irruzione artica impatterà sulla catena montuosa. Sul versante padano, invece, avremo fenomeni quasi del tutto inesistenti.

Centro e sud, invece, faranno i conti con un sensibile guasto caratterizzato da piogge diffuse e nevicate a quote relativamente basse: domenica 9 i fiocchi di neve scenderanno in collina al centro, mentre lunedì 10 toccherà anche alle colline del sud.

Il prosieguo della prossima settimana vedrà ancora la persistenza di fredde correnti orientali (accennate in questo articolo) che coinvolgeranno in modo più diretto il lato adriatico e il sud. Di difficile lettura una presunta ondata di freddo continentale tra 13 e 15 gennaio, per cui saranno necessari ulteriori preziosi aggiornamenti.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 8 gennaio: residue piogge al mattino su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, stabile altrove. Temperature stazionarie o in calo.

Domenica 9 gennaio: irruzione artica in arrivo al centro e al sud, possibile depressione nel mar Tirreno con precipitazioni estese. Forti nevicate in Appennino, fino in collina tra Toscana, Marche, Romagna, Umbria, Lazio. Dalla sera peggiora al sud con piogge e neve in alta montagna. Entro tarda sera prime nevicate a bassa quota nelle zone interne di Molise, Campania. Temperature in calo.

Lunedì 10 gennaio: maltempo diffuso al sud con nevicate copiose in Appennino, fin sui 500 metri di quota e localmente più in basso tra Molise, Subappennino Dauno, Campania e Basilicata. Nevicate sull'Appennino centrale dalle Marche al Molise fino a quote relativamente basse. Stabile e freddo al nord. Temperature in calo.

Martedì 11 gennaio: residuo maltempo al sud con neve oltre 600 metri. Residue nevicate sull'Appennino centrale, più stabile e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 12 gennaio: stabile al nord, persistono correnti fredde nord-orientali al centro e al sud, con fenomeni più presenti a ridosso dell'Appennino. Temperature in calo.

Di seguito le precipitazioni totali previste fino al 13 gennaio: accumuli abbondanti al sud per effetto delle varie perturbazioni.

Giovedì 13 gennaio: stabile al nord, locale instabilità sul lato adriatico e al sud per la persistenza di fredde correnti nord-orientali. Possibili nevicate fino a quote basse sul versante adriatico. Temperature in calo.

Venerdì 14 gennaio: instabile al centro e al sud, specie sul lato adriatico, a causa di aria fredda proveniente dai Balcani. Possibili nevicate sparse a quote basse. Sereno e asciutto al nord.

