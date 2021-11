Meteo 7 giorni: MALTEMPO e FREDDO crescente, esordio dell'inverno con cappotti e sciarpe

Le nubi e le piogge stanno interessando tante località italiane a causa di una vasta depressione arrivata dalla Spagna e che veniva alimentata da aria fredda di origine artica, la stessa che molto lentamente tenta di insediarsi sulle regioni settentrionali in questi minuti. Il peggioramento raggiungerà l'apice entro domani, specie al centro e al sud dove venti forti e mareggiate saranno protagonisti per tutta la giornata.

Tuttavia, come già ampiamente discusso in questo articolo, questa perturbazione è solo un assaggio del peggioramento atteso nel week-end, ormai pienamente confermato e destinato ad essere il più freddo della stagione autunnale (che terminerà, meteorologicamente parlando, il 30 novembre).

Aria di matrice artico-marittima irromperà su mezza Europa e raggiungerà facilmente il Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano: questa massa d'aria causerà un deciso calo termico dapprima al nord nel week-end e a seguire sul resto d'Italia ad inizio prossima settimana, regalando così giorni pienamente invernali da nord a sud.

Le nevicate sui versanti settentrionali dell'arco alpino, laddove impatterà con forza l'aria fredda, saranno senza dubbio abbondanti e persistenti, ma anche sul versante italiano la neve potrebbe dir la sua, specie sui settori centro-orientali. Grazie al sensibile calo termico, inoltre, i fiocchi bianchi potranno raggiungere quote molto basse nel fine settimana su Trentino Alto Adige, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia. Qualche rovescio nevoso potrebbe farsi strada sin verso le pianure, soprattutto in presenza di fenomeni molto forti o temporaleschi, piuttosto probabili considerando i bassi geopotenziali e le temperature estremamente basse in arrivo alle alte quote (leggi qui maggiori approfondimenti sul geopotenziale).

Ad inizio settimana toccherà al centro e al sud fare i conti con freddo e nevicate a quote progressivamente più basse. I fiocchi bianchi potrebbero spingersi sin verso le colline del centro Italia, mentre al sud fin sui 900-1000 metri.

L'inizio dell'inverno meteorologico, ovvero nei giorni di mercoledì 1 e giovedì 2, sarà caratterizzato da clima piuttosto freddo da nord a sud.

Nella mappa seguente si nota la probabilità altissima (in arancione) che ci siano temperature inferiori a 0°C a circa 1500 metri di quota nella giornata di martedì 30 (trattasi di temperature tipicamente invernali):

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 26 novembre: maltempo al Nordest e sul lato tirrenico dove sussiterà il rischio di nubifragi. Forti nevicate sulle Alpi, specie sul confine con accumuli abbondanti. Fiocchi possibili nei fondovalle alpini. Più asciutto sulla pianura Padana centro-occidentale. Temperature in calo ovunque.

Sabato 27 novembre: irruzione artica nel Mediterraneo occidentale. Tanto maltempo su gran parte d'Italia, con fenomeni più intensi sul lato tirrenico e al Nordest. Intense nevicate sulle Alpi centro-orientali fin sotto i 1000 metri. Neve anche in Appennino in alta quota. Temperature in ulteriore calo.

Domenica 28 novembre: persiste il maltempo su gran parte d'Italia ed inoltre affluisce aria ancor più fredda al nord. Intense nevicate sulle Alpi centro-orientali fin sui fondovalle e generalmente a quote di 300-400 metri. Possibili nevicate irregolari fino in pianura tra Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino, Friuli, durante fenomeni intensi o temporali. Rischio grandinate sparse o episodi di gragnola.

Maltempo persistente sul lato tirrenico. Temperature in forte calo al nord.

Lunedì 29 novembre: maltempo diffuso al centro e al sud con neve in Appennino a quote via via più basse, fino in collina sul medio Adriatico. Graduale miglioramento al Nordest, stabile al Nordovest. Temperature in ulteriore calo ovunque.

Martedì 30 novembre: l'autunno si conclude col maltempo al centro e al sud, freddo ovunque e venti sostenuti. Possibili nevicate abbondanti in Appennino fin sotto i 1000 metri. Temperature in calo sul Meridione.

Le precipitazioni totali previste fino a martedì mostrano la notevole mole di pioggia in arrivo in Italia, specie sul lato tirrenico e al sud, con quantitativi MOLTO ABBONDANTI (vedi tutte le mappe):

Mercoledì 1 dicembre: l'inverno meteorologico si apre col freddo da nord a sud, ma con fenomeni in attenuazione (eccetto l'estremo sud). Temperatura in calo nelle minime.

Giovedì 2 dicembre: nuovo guasto del tempo ad opera di correnti fredde artiche. Incerte le aree colpite.

