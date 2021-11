Ondata di FREDDO INVERNALE ad inizio settimana su tutta Italia, ecco dove nevicherà

Da oggi è cominciata una lunga fase di maltempo che ci accompagnerà fino al termine di novembre. Come anticipato in questo articolo l'Italia farà i conti con almeno due forti perturbazioni, ma solo la seconda riuscirà a traghettarci in inverno grazie ad un poderoso calo delle temperature e l'arrivo di nevicate a quote interessanti.

Per il momento dovremo fare i conti con piogge diffuse, forti temporali, mareggiate e venti intense specie al centro e al sud, mentre qualche timido fiocco di neve potrebbe affacciarsi sulle colline del Nordovest.

Da sabato, invece, irromperà la seconda e più fredda perturbazione che sarà caratterizzata da aria fredda di origine artica: questa irromperà inizialmente dalla Valle del Rodano e porterà un rapido guasto su tutto il nord e, come se non bastasse, ancora su tutto il lato tirrenico.

Nel week-end le temperature inizieranno a scendere in modo significativo al nord e con esse anche la quota neve sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale (leggi qui l'approfondimento). Al centro e al sud, invece, le temperature saranno ancora in linea con le medie del periodo.

Temperature a 5000 metri circa previste tra domenica e l'inizio della prossima settimana. Valori anche inferiori ai -34°C, indice di aria molto fredda e tipicamente invernale:

Irruzione invernale ad inizio settimana? L'avvezione fredda diverrà decisamente più rilevante sul finire di domenica e ad inizio settimana, quando riuscirà ad invadere tutta la nostra penisola. Le temperature crolleranno sull'Italia centrale e meridionale di almeno 7-9°C, portandosi sotto le medie del periodo in modo significativo.

Il calo termico avverrà tramite l'ingresso di sostenuti venti settentrionali che porteranno i soliti rovesci e temporali sparsi. Non escludiamo anche l'arrivo di grandinate o episodi di gragnola o neve tonda, considerando che in alta quota le temperature risulteranno davvero gelide (fino a -34°C a 5000 metri di altitudine, come potete vedere nella mappa in alto).

Di seguito viene mostrata l'altissima probabilità che il freddo invada tutta Italia ad inizio prossima settimana. La probabilità che la temperatura scenda sotto zero gradi a 1500 metri circa è prossima al 100% (in arancione):

Lunedì e martedì saranno dunque due giorni molto freddi e instabili, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Possibilità di neve su Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise fino a quote di alta collina (indicativemente 600-700 metri), mentre su Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Calabria potrebbe nevicare oltre i 900-1000 metri.

Notevoli le temperature minime previste all'alba di lunedì!

Al nord avremo invece un graduale rasserenamento dei cieli, ma con clima rigido. Le nevicate sul settentrione arriveranno con più probabilità domenica, a quote a tratti molto basse su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, alta Lombardia.