Meteo 7 GIORNI: l'Italia tra MALTEMPO e CALDO fuori stagione

Lo stravolgimento dello scacchiere barico europeo ha portato discreti risultati in Italia, sede dell'anticiclone per quasi tutto il mese di ottobre: da due giorni le perturbazioni atlantiche sono tornate a scorrere nel Mediterraneo ed hanno riportato il maltempo su tante località dimenticate dalla pioggia. Dopo la breve pausa odierna dovremo ancora fare i conti con nubi, piogge e temporali su tante regioni in particolare al centro al nord, dove nel prosieguo di settimana transiteranno diversi fronti perturbati.

Nel corso del week-end si svilupperà una depressione particolarmente intensa e profonda nel Mediterraneo occidentale (approfondita in questo articolo), la quale andrebbe a causare una forte ondata di maltempo sui settori più occidentali della penisola, quali la Sardegna ed il versante tirrenico. Il ciclone, inoltre, andrà a richiamare aria relativamente calda nordafricana verso il sud Italia (questo lo farà sin da venerdì), favorendo un sensibile aumento delle temperature. L'aumento termico più significativo avverrà al sud, dove la colonnina di mercurio salirà fin sui 25-26°C su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Parliamo di temperature tardo estive, quindi completamente fuori stagione. L'aria calda nordafricana potrebbe persistere almeno fino ad inizio prossima settimana su tutto il Meridione.

Eloquente la mappa previsionale del modello GFS per il week-end: ciclone in formazione tra Sardegna e Baleari:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 3 novembre: altra perturbazione in arrivo su gran parte d'Italia. Piogge al nord e su quasi tutto il lato tirrenico. Possibili locali ma forti temporali su Toscana, Sardegna, Lazio e Campania settentrionale. Neve in arrivo sulle Alpi oltre i 1300/1500 metri! Temperature in calo al nord, in aumento altrove.

Giovedì 4 novembre: instabilità persistente al Nordest e regioni centrali, specie del versante tirrenico. Forti nevicate sulle Alpi oltre i 1300 metri, anche più in basso nelle valli più interne. Temperature in calo al nord, in aumento al sud grazie ai venti di scirocco.

Venerdì 5 novembre: nubi e piogge sparse al nord, più presenti invece al centro con locali forti temporali. Netto aumento delle temperature al sud, stazionarie altrove.

Sabato 6 novembre: ciclone in formazione tra Baleari e Sardegna, rischio nubifragi sull'isola sarda. Maltempo in estensione anche al centro Italia, nubi in aumento al nord. Temperature in aumento al sud.

Domenica 7 novembre: piogge forti e locali nubifragi in Sardegna, maltempo anche su Sicilia e gran parte del lato tirrenico. Piogge più deboli in arrivo anche al nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Scirocco al sud.

Accumuli di pioggia totali nei prossimi sette giorni. Possibili accumuli ingenti in Sardegna e lato tirrenico (vedi mappe):

Lunedì 8 novembre: poche variazioni, ancora tanto maltempo su Sardegna e lato tirrenico. Piogge sparse al nord, più asciutto sul lato adriatico. Temperature stazionarie.

Martedì 9 novembre: lento graduale miglioramento del tempo, ancora residui fenomeni al centro e al sud.

