Meteo 15 giorni: si scorgono segnali di un INVERNO PRECOCE?

Alta pressione, atto secondo. Il rinforzo del getto, coingiunto ad un maggior accorpamento dei vortice polare in sede artica, farà "spanciare" l'alta pressione verso il nostro Continente sul finire della prima decade di novembre.

L'abbraccio stabilizzante questa volta non riguarderà l'Italia o al massimo potrebbe interessare solo alcuni settori del nord.

La mappa imbastita questo pomeriggio dal modello americano per mercoledi 10 novembre, mostra l'alta pressione ben distesa sull'Europa centrale, mentre nel Mediterraneo resterà ingabbiata una zona depressionaria:

Con questa situazione, la Sardegna, la Sicilia e le regioni occidentali potrebbero essere interessate da maltempo, mentre i settori di levante e quelli più a nord avranno maggiore stabilità con probabile assenza di fenomeni.

L'evoluzione successiva è molto interessante e ci viene proposta oggi dal modello americano attorno a metà mese. L'alta pressione potrebbe infatti migrare verso nord, aprendo la strada a correnti fredde dall'est europeo verso l'Italia; la seconda mappa mostra infatti le temperature a 1500 metri estrapolate per domenica 14 novembre:

Se questa mappa fosse confermata, la nostra Penisola piomberebbe in pieno inverno con la neve che cadrebbe a quote molto basse per la stagione su alcune regioni.

Quanto è credibile questa mappa? Per rispondere alla domanda esaminiamo la probabilità in percentuale che l'isoterma 0° a 1500 metri interessi l'Italia nella giornata medesima, ovvero domenica 14 novembre:

Notate come la suddetta probabilità sia bassa, ma non bassissima vista la notevole distanza temporale. Si attesta al momento tra il 40 e il 45% sulle aree del nord e il versante adriatico, più bassa sul resto della Penisola.

Nei prossimi giorni vedremo se incrementare o far scadere la suddetta percentuale. Continuate quindi a seguirci.

