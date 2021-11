Insidioso CICLONE dal WEEK-END nel Mediterraneo, quali effetti in ITALIA?

Nelle scorse 48 ore la pioggia è tornata a bagnare tantissime località italiane, anche quelle più colpite dalla siccità negli ultimi mesi (vedi approfondimento). Sono le regioni centrali e settentrionali quelle maggiormente colpite dalle piogge tra domenica e lunedì, ma ci teniamo a sottolineare che ci troviamo solo all'inizio del peggioramento.

Dopo la brevissima pausa odierna, assisteremo ad un repentino guasto da domani su gran parte d'Italia (leggi maggiori approfondimenti). Un flusso umido e instabile atlantico porterà piogge e temporali intensi sulle regioni tirreniche e sul settentrione, oltre che nevicate importante in montagna (specie oltre 1500 metri sulle Alpi).

E non è tutto: tra giovedì e venerdì l'instabilità sarà ancora protagonista su tante regioni specie al centro e sul Nordest, mentre le correnti di scirocco tenderanno man mano ad intensificarsi sul Meridione.

L'aria fresca e instabile nord Atlantica tenderà a riversarsi a pieno sul Mediterraneo occidentale, nei pressi delle Baleari e sarà proprio qui che scaverà una depressione particolarmente intensa ed estesa.

Notevoli gli accumuli di pioggia fino a lunedì, specie al centro e in Sardegna:

Tra sabato, domenica e lunedì questa depressione potrebbe evolversi in un ciclone molto intenso e profondo, in grado di portare una severa ondata di maltempo sui settori più occidentali della nostra penisola (nell'immagine in alto, a corredo dell'articolo, si evince il ciclone previsto dal modello GFS per domenica). Stando agli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici persiste una discreta incertezza sull'esatto collocamento del vortice, ma sembra quasi assodato che la Sardegna possa rivelarsi la regione più colpita, essendo questa la più esposta e vicina al ciclone.

Di differente avviso il modello ECMWF, che prevede il ciclone più a ovest e quindi con effetti marginali per l'Italia:

I forti temporali che tenderanno a svilupparsi sul lato orientale del ciclone, laddove si scontreranno aria fresca e aria molto più mite proveniente dall'Africa, potrebbero attraversare anche Sicilia, Lazio, Toscana e Liguria, ma sul loro coinvolgimento ci sono ancora molte incertezze.

I prossimi aggiornamenti cercheranno senza dubbio di risolvere questi dubbi e noi non esiteremo ad aggiornarvi!