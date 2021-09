METEO 7 giorni: l'autunno SFONDA, dal fine settimana MALTEMPO su molte regioni

Per ora si tratta solo di piccoli disturbi, anche se localmente hanno inciso molto sul territorio, in termini di grandinate, allegamenti e smottamenti. Ora però l'autunno ha deciso di fare sul serio e tra domenica e lunedì assisteremo all'ingresso di una robusta perturbazione nell'area mediterranea .



Essa avrà il compito di traghettare tutto il Paese da una stagione all'altra e di far capire che indietro questa volta non si torna. Certo magari nella seconda decade di ottobre non mancheranno le classiche "ottobrate" ma l'estate è un'altra cosa e quella ci aspetta ormai dal giugno prossimo.



Il maltempo nel fine settimana sarà annunciato dapprima dal transito di un corpo nuvoloso diretto dalla Sardegna verso il medio e basso Tirreno con i primi rovesci e temporali anche di matrice marittima, poi da un flusso umido da sud ovest che determinerà piogge su alte pianure e fascia montana del nord ed ulteriori rovesci a macchia di leopardo sull'alto e medio Tirreno, infine dal fronte vero e proprio, atteso per lunedì 4 ottobre.



Ecco allora in sequenza il quadro barico atteso proprio nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre:

Ed ecco il quadro precipitativo che mostra il passaggio frontale tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre:

E' probabile che sul meridione finisca per scavarsi una depressione che rinnovi le condizioni di instabilità anche per i giorni successivi, ma su questo punto i modelli stanno ancora "pasticciando un po'".



E' invece molto probabile che oltre i 2000m cadano le prime importanti nevicate di stagione sul settore alpino; le temperature caleranno di almeno 5-7°C rispetto ai valori attuali.

IN SINTESI il TEMPO sino a MERCOLEDI 6 ottobre:

giovedì 30 settembre: instabile su Romagna, medio Adriatico, basso Lazio, meridione, tempo migliore altrove. Clima gradevole.



venerdì 1° ottobre: un po' instabile su medio Adriatico e meridione con locali rovesci e spunti temporaleschi locali, ventilato e fresco, altrove tempo soleggiato e mite.

sabato 2 ottobre: al nord irregolarmente nuvoloso ma secco, al centro instabile sul Tirreno, l'Umbria e la Sardegna con rovesci anche temporaleschi, asciutto in Adriatico. Al sud instabile sui versanti tirrenici e sulla Sicilia con rovesci anche temporaleschi, tempo migliore sui settori adriatici e jonici, temperature in calo.



domenica 3 ottobre: maltempo in arrivo al nord a ridosso dei rilievi con piogge anche continue, pause in pianura, rovesci intermittenti sulla Liguria, locali su alto e medio Tirreno, altrove asciutto e ancora in parte soleggiato.



lunedì 4 ottobre: maltempo al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge diffuse e neve sulle Alpi oltre i 2000m circa, peggiora sulle centrali adriatiche e sulla Campania nel corso della giornata, migliora al nord-ovest. Calo termico.

martedì 5 ottobre: maltempo su medio Adriatico e sul meridione con piogge e temporali, schiarite altrove. Ventoso e fresco.

mercoledì 6 ottobre: possibile persistenza dei fenomeni al centro e al sud, da confermare.

