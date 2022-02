Meteo 7 giorni: Italia immersa nell'anticiclone, piccola "pausa" nel WEEK-END!

La tendenza meteorologica per i prossimi sette giorni è delineata e molto difficilmente ci saranno variazioni significative. L'Italia subirà, per l'ennesima volta, gli effetti di un anticiclone delle Azzorre fin troppo coriaceo ed esteso, capace di inglobare quasi tutta l'Europa centro-occidentale.

Quando cominciato a metà dicembre sembra realmente non avere fine: l'esagerata invadenza dell'anticiclone delle Azzorre sta pesantemente danneggiando il clima su tante regioni italiane, in particolare quelle del nord e del medio-alto Tirreno. Le perturbazioni atlantiche, quelle serie e ricche di pioggia, mancano da quasi un mese e mezzo e le conseguenze sono disastrose sia in montagna che in pianura. La siccità è sempre più marcata e il livello dei fiumi è talmente basso da poter essere paragonato a quello dei mesi estivi.

L'evoluzione della prima decade di febbraio non lascia scampo: l'alta pressione sarà ancora troppo invadente e rafforzerà ulteriormente la siccità al nord. Qualche sporadica precipitazione si manifesterà al centro e al sud nel corso del fine settimana, ma davvero troppo poco per poter parlare di una vera e propria ondata di maltempo.

Dopo la blanda flessione dell'anticiclone fra sabato e domenica, ci sarà un nuovo rinforzo su tutta Italia ad inizio prossima settimana (come anticipato in questo articolo). Un nucleo d'aria mite e stabile viaggerà verso l'Italia fino a saldarsi con l'anticiclone africano, garantendo tempo stabile in Italia per diversi giorni.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 2 febbraio: ancora venti forti al sud, ma cieli nel complesso sereni. Stabile e secco al nord.Temperature in aumento al nord, stazionarie al sud.

Giovedì 3 febbraio: aria fredda che continua ad affluire verso il sud ed il basso Adriatico, con fenomeni isolati. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Venerdì 4 febbraio: stabile su tutta Italia, alta pressione in rinforzo e temperature in aumento.

Sabato 5 febbraio: probabile ingresso di aria umida atlantica verso le regioni tirreniche con piogge deboli e sparse. Temperature in aumento.

Domenica 6 febbraio: aria umida al centro e al sud con qualche addensamento sparso e qualche pioviggine irregolare, sempre stabile al nord.

Lunedì 7 febbraio: anticiclone in rinforzo su tutta Italia, tempo stabile e siccitoso. Temperature in aumento.

Martedì 8 febbraio: poche variazioni, l'anticiclone resterà forte su tutta Italia e garantirà tempo stabile a tratti nebbioso.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località