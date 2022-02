Meteo 15 giorni - CONFERME: inverno in SERIA DIFFICOLTA'!

L'alta pressione non molla...anzi, rilancia! Dopo essere stata per lungo tempo sull'Europa occidentale, la figura stabilizzate muoverà le tende verso l'Italia e qui si insedierà nell'arco della prima decade di febbraio.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 9 febbraio:

Non ci sono molti commenti da fare ad una mappa del genere. Perturbazioni e freddo ben distanti dalla scena italiana e mediterranea che sarà interamente occupata dall'alta pressione. Una figura stabilizzante solida che metterà a tacere qualsiasi fenomeno sotto una grossa cappa di smog ed inquinamento. Torneranno ovviamente le nebbie sulle pianure, mentre le montagne ed i colli vivranno una mitezza quasi primaverile.

Nessuna precipitazione in vista purtroppo per le zone del nord, dove la situazione si sta aggravando di giorno in giorno.

Come potrebbe evolvere successivamente la situazione? I modelli anche oggi non danno una via d'uscita a questa empasse da da oltre un mese e mezzo caratterizza il tempo italico. Probabilmente attorno al giorno 15 febbraio, potrebbe entrare un po' di aria fresca ed instabile da nord-ovest che farà la felicità di pochi e l'infelicità di molti sotto il proifilo dei fenomeni. Ecco la media degli scenari del modello americano prevista per martedi 15 febbraio:

Dicevamo di un po' di variabilità con qualche isolata pioggia in Italia, magari con l'ingresso di un po' di freddo. Le perturbazioni cariche di pioggia resteranno lontane dalla scena italiana ancora per diverso tempo.

