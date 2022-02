Meteo 7 giorni: irruzione FREDDA con neve a quote basse, poi ancora INVERNO

La tanto discussa irruzione artica di fine febbraio è ormai alle porte del Mediterraneo e si prepara a portare piogge e nevicate su tante nostre regioni. L'obiettivo della perturbazione sarà senza dubbio il centro-sud, mentre il nord vedrà solo qualche fenomeno di passaggio tra stasera e le primissime ore di domani.

Ribadiamo che i giorni più instabili saranno quelli di sabato 26 e domenica 27, momento in cui si svilupperà una forte depressione nel medio-basso Tirreno, foriera di piogge, temporali e nevicate diffuse.

La quota neve si porterà sin verso i 150-200 metri sulle Marche e fin sui 200-300 metri su Umbria e Abruzzo. Quota neve via via più alta man mano che ci spostiamo verso sud (400 metri in Molise, 500-600 metri in Puglia, Campania, Basilicata, 700-800 metri su Calabria e Sicilia). Gli accumuli più abbondanti arriveranno naturalmente oltre i 900-1000 metri dove ci aspettiamo anche oltre mezzo metro di neve fresca, specie sull'Appennino centrale.

Da lunedì il tempo inizierà gradualmente a migliorare grazie allo spostamento del vortice verso la Grecia. Il freddo, tuttavia, sarà ancora protagonista per gran parte della prossima settimana specie al sud e sul medio-basso adriatico: addirittura tra lunedì sera e martedì potrebbe irrompere un altro peggioramento sulle regioni meridionali, in Molise e in Abruzzo stante l'ingresso di un altro nucleo molto freddo dai Balcani. In tal caso la neve potrebbe raggiungere quote decisamente basse sul Meridione.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 26 febbraio: irruzione fredda nel Mediterraneo, con maltempo al centro e al sud. Forti nevicate sull'Appennino centro-settentrionale con accumuli abbondanti. Fiocchi di neve fino a bassa quota su Marche, Abruzzo e Umbria. Fiocchi fino a 500 metri su Campania, Puglia e Basilicata dalla sera. Temperature in calo.

Domenica 27 febbraio: maltempo diffuso al centro e al sud, con nevicate abbondanti in montagna, fino a bassissima quota su Abruzzo e Molise. Fiocchi a 500-600 metri su Campania, Puglia, Basilicata. Torna il Sole al nord.

Lunedì 28 febbraio: residuo maltempo al sud con venti sostenuti e freddi da nord. Nevicate sull'Appennino meridionale. Sereno al nord.

Martedì 1 marzo: nuovo rapido peggioramento sul basso Adriatico e al sud, possibili fiocchi di neve a bassissima quota su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Sereno al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 2 marzo: soleggiato su quasi tutta Italia, ma clima freddo di notte e al mattino.

Giovedì 3 marzo: stabile su quasi tutta Italia, nubi in aumento dalla sera. Temperatre stazionarie.

Giovedì 4 marzo: possibile nuovo peggioramento al centro e al sud per altre correnti molto fredde dai Balcani. Altra neve fino in collina!

