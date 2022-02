Meteo 15 giorni: prima parte di marzo più FREDDA, ma senza piogge importanti

L'inverno, dopo aver latitato per mesi, potrebbe entrare in scena sull'Italia, sforando oltre tempo massimo. Gli agricoltori del nord Italia che aspettano la pioggia, guardano ad ovest, ma nulla sembra muoversi. In sostanza, la pressione sull'Europa occidentale si manterrà ancora troppo elevata da consentire il transito delle piovose perturbazioni tanto attese.

Probabilmente si dovrà guardare ancora ad est; da qui sopraggiungeranno a più riprese correnti fredde che daranno un po' di instabilità sull'Italia, specie sui settori orientali e al sud con anche qualche nevicata a bassa quota in Appennino.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 5 marzo:

Dicevamo delle correnti orientali relativamente fredde che interesseranno l'Italia, con fenomeni lungo il versante adriatico e al meridione sottoforma di qualche rovescio anche nevoso a quote relativamente basse.

Niente da fare invece per il Tirreno e soprattutto il nord che avranno temperature abbastanza rigide, ma piogge assenti a parte qualche goccia o fiocco di neve sul Piemonte occidentale.

Sul fronte del freddo, ecco la media termica delle temperature a 1500 metri imbastita dal modello americano per domenica 6 marzo:

Lo scenario medio contempla temperature alla medesima quota sull'Italia comprese tra 0° delle Isole e i -4° dei settori alpini. Un inizio marzo quindi non propriamente mite.

Infine, volgendo lo sguardo oltre e arrivando a giovedi 10 marzo, notiamo che l'alta pressione potrebbe tornare ad abbracciare l'Italia, negando ancora la pioggia e stoppando anche il freddo.

Insomma, per chi aspetta la piogga le notizie non sono positive. Vedremo nei prossimi giorni se vi saranno cambiamenti.

