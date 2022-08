Meteo 7 giorni: il caldo lascia spazio a correnti più fresche dai BALCANI

Il grande caldo è sempre più lontano dall'Italia, questo ormai è un dato di fatto. Le alte temperature delle scorse settimane, quelle superiori ai 36-37°C sono già un ricordo. Ma c'è ancora un piccolo/grande problema: l'aria è ancora pregna di umidità e pertanto il caldo risulta particolarmente afoso nonostante le temperature siano comprese tra i 25 e i 30°C. Questo, ovviamente, crea una sensazione di disagio e quasi lascia immaginare che il caldo non se ne sia ancora andato.

Anche questa sensazione di disagio ha le ore contate: col passare dei giorni subentreranno in modo lento ma determinante correnti via via sempre più fresche dai Balcani che culmineranno tra venerdì e domenica quando irromperà nel Mediterraneo un nucleo fresco dall'est Europa (ben approfondito in questo articolo).

Il calo termico sarà netto ovunque, non solo su monti e colline ma anche su pianure e coste, dove scenderà anche l'umidità relativa.

Inoltre il maltempo si intensificherà con convinzione su buona parte del nord nel corso di venerdì, dopodiché toccherà anche al centro e al sud fare i conti con numerosi temporali localmente intensi.

Nel giorno di Ferragosto avremo un generale miglioramento del tempo grazie all'allontanamento della goccia fresca verso est. Il miglioramento, tuttavia, sarà davvero rapido! Infatti aumentano le possibilità di un nuovo peggioramento dalla sera di Ferragosto a cominciare dal nord per effetto di una perturbazione nord-Atlantica.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 10 agosto: instabilità ben presente al centro e al sud, prevalentemente nei settori interni ed il lato tirrenico. Acquazzoni isolati anche su Alpi e Val Padana in serata. Temperature in lievissimo calo ovunque.

Giovedì 11 agosto: acquazzoni e temporali diffusi specie tra pomeriggio e sera nelle zone interne del sud e sull'Appennino centrale. Fenomeni sparsi in serata sul Triveneto. Fenomeni localmente violenti. Temperature in lievissimo calo.

Venerdì 12 agosto: goccia fresca in movimento verso il Mediterraneo e l'Italia. Forte peggioramento al nordest con temporali forti e netto calo termico. Fenomeni sparsi al centro e al nordovest, oltre che al sud. Temperature il calo.

Sabato 13 agosto: goccia fresca dai Balcani verso il lato adriatico con piogge e temporali diffusi. Temporali forti anche sul basso Tirreno e al centro Italia, migliora al nord. Temperature in calo ovunque.

Domenica 14 agosto: maltempo al sud e sul basso Adriatico con clima fresco, più stabile al centro e al nord. Maestrale sul lato adriatico. Temperature in calo.

Lunedì 15 agosto: giorno di Ferragosto più stabile ovunque al mattino, poi nuovo peggioramento in serata a partire dal nord. Temperature in aumento.

Martedì 16 agosto: maltempo diffuso al nord e al centro, breve rimonta calda al sud.

