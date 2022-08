Meteo 15 giorni: maggiori dettagli sulla probabile ROTTURA dopo Ferragosto

Almeno per il momento, i modelli confermano una crisi abbastanza consistente dell'estate nel periodo immediatamente dopo Ferragosto.

A risentire di questa situazione saranno soprattutto le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, dove sono attesi temporali anche forti associati a cali termici. Il meridione e le Isole verranno interessati meno, anche se un calo termico insorgerà anche qui.

Ecco cosa prevede la media degli scenari del modello americano per mercoledi 17 agosto:

Flusso atlantico in abbassamento e creazione di una saccatura tra l'Europa centro-occidentale e il nord Italia. Temporali anche intensi associati a marcati cali termici diverranno realtà al settentrione e su parte del centro, meno invece al sud e sulle Isole dove il tempo si manterrà abbastanza stabile.

A tal proposito, vi mostriamo la probabilità di pioggia in Italia, secondo il modello americano, sempre per mercoledi 17 agosto:

Probabilità di pioggia molto elevata al nord e sull'alta Toscana; elevata sul medio-alto Tirreno e le rispettive aree interne; media lungo il versante adriatico e la Campania, bassa sulle Isole e le restanti aree del meridione.

A seguire cosa succederà? L'estate potrebbe tornare in sella, ma per merito dell'alta pressione atlantica e non africana, come mostra questa mappa valida per domenica 21 agosto:

In altre parole, tornerebbe la stabilità quasi ovunque, ma accompagnata da temperature decisamente più gentili. Solo al settentrione potrebbe restare un po' di variabilità e qualche locale temporale.

