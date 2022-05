Meteo 7 giorni: il CALDO anticiclone ad OLTRANZA, solo una piccola pausa TEMPORALESCA

Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici sembrano non lasciare dubbi: l'anticiclone sarà il principale protagonista della scena meteorologica italiana nel corso dei prossimi sette giorni.

Sarà un vero e proprio anticipo d'estate quello che vivremo da nord a sud: in particolare ciò che spicca maggiormente è il notevole aumento delle temperature che ci farà respirare aria pienamente estiva, con temperature addirittura superiori ai 30°C. La pianura Padana sarà l'obiettivo principale di questa anomala ondata di caldo, soprattutto tra domenica, lunedì e martedì quando la colonnina di mercurio rischia di sfiorare i 32-33°C nelle ore pomeridiane!

Un breve cedimento dell'alta pressione si manifesterà proprio tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, perlopiù alle alte quote. Questo indebolimento sarà responsabile della formazione di vari acquazzoni e temporali dapprima al nord (tra sabato, domenica e lunedì) e successivamente anche nelle zone interne del centro del sud (tra martedì e mercoledì). Quest'aria più "fresca" e instabile non andrà ad influire sulle temperature almeno fino a martedì, mentre un momentaneo calo termico si concretizzerà nel corso di mercoledì (come anticipato in questo articolo).

A seguire l'anticiclone rischia seriamente di avvolgere nuovamente tutta la penisola favorendo non solo bel tempo ma anche clima piuttosto caldo per il periodo!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 13 maggio: instabilità disorganizzata all'estremo sud, altrove tempo stabile e soleggiato. Temperature estive da nord a sud con picchi di 28-29°C nelle aree interne.

Sabato 14 maggio: caldo fuori stagione su gran parte d'Italia. Picchi di 30-32°C in pianura Padana. Temporali pomeridiani e serali sulle Alpi in estensione alle alte pianure del nord.

Domenica 15 maggio: instabilità via via più presente non solo al nord ma anche al centro Italia. Stabile e soleggiato al sud. Temperature stazionarie.

Lunedì 16 maggio: acquazzoni e temporali al nordovest e nelle zone interne del centro. Sereno al sud. Clima caldo su gran parte d'Italia.

Martedì 17 maggio: instabilità sparsa prevalentemente nelle aree interne e montuose, temperature in ulteriore aumento in pianura Padana, con picchi di 33°C.

Mercoledì 18 maggio: aria più fresca verso le regioni adriatiche e al sud, con momentaneo calo termico. Temporali o rovesci pomeridiani nelle zone interne, sui monti e lungo le regioni tirreniche. Temperature in calo momentaneo.

Giovedì 19 maggio: anticiclone prepotente su tutta Italia, bel tempo ovunque e temperature in aumento.

