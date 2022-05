Inizio prossima settimana più DINAMICO: calo termico e TEMPORALI?

La prima ondata di caldo della stagione è appena iniziata e raggiungerà l'apice tra il week-end e l'inizio della prossima settimana. Il forte anticiclone delle Azzorre favorirà un'impennata delle temperature soprattutto nei giorni di domenica, lunedì e martedì quando potremo sfiorare i 31-32°C in diverse località della pianura Padana.

Insomma ci troveremo davanti a temperature tipiche del pieno dell'estate, nonostante la presenza di un po' di instabilità pomeridiana e serale. A dirla tutta sarà proprio tutto quel calore in eccesso a dar vita ai temporali, come già accennato in questo articolo.

Tra martedì e mercoledì, tuttavia, l'anticiclone tenderà ad indebolirsi nettamente su parte d'Italia lasciando il fianco scoperto a correnti più fresche dai quadranti nord-orientali.

Quest'aria più fresca sarà decisamente più invadente rispetto a quella prevista nel week-end (la quale si limiterà a scorrere in alta quota innescando un po' di instabilità): le temperature tenderanno a scendere soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud, mentre l'instabilità diverrà vivace nelle aree interne, sui monti e lungo le regioni tirreniche.

Il rischio temporali, infatti, è piuttosto alto nei giorni di martedì e mercoledì: non solo al nord ma anche le aree interne e tirreniche del centro e del sud potranno assistere ad acquazzoni e improvvisi temporali pomeridiani piuttosto forti.

Si solleverà anche un moderato vento di tramontana sul medio-basso Adriatico e al sud. Il calo termico maggiore sarà proprio mercoledì, come possiamo ben notare dalle massime previste:

Dopo questo rapidissimo passaggio instabile l'anticiclone potrebbe nuovamente riavvolgere l'Italia con un annesso aumento delle temperature.