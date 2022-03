Meteo 7 giorni: freddo sempre più intenso e primavera lontana!

L'Italia dovrà fare i conti ancora con tanto maltempo e soprattutto tanto freddo nei prossimi giorni, probabilmente come mai era successo nei precedenti mesi invernali di una stagione particolarmente secca e spesso gradevole.

Come anticipato in questo articolo, le correnti fredde artico-continentali avranno modo di espandersi sin verso l'Europa centrale ed il Mediterraneo grazie al rinforzo dell'anticiclone tra Gran Bretagna e Scandinavia occidentale: si tratta di una tipica configurazione invernale che porta allo scontro di masse d'aria molto diverse, ovvero quelle miti atlantiche e quelle molto fredde orientali.

Queste andranno ad interagire, probabilmente sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana dando vita a diverse ondate di maltempo con neve a quote molto interessanti per il periodo.

Dagli ultimi aggiornamenti emergono almeno due ondate di freddo e maltempo: la prima nel corso del fine settimana grazie ad un nucleo freddo dai Balcani che andrà ad invadere il centro e il sud, con un discreto carico di piogge, acquazzoni e neve in collina.

L'altro peggioramento potrebbe irrompere nella prima metà della prossima settimana sempre grazie ad un flusso d'aria molto fredda proveniente dall'est Europa, pronto a far scendere ulteriormente le temperature e a riportare episodi di neve a quote bassissime.

Tuttavia è ancora prematuro gettarsi in previsioni dettagliate riguardo il peggioramento della prossima settimana, data la notevole divergenza ancora presente tra i modelli riguardo la traiettoria del flusso freddo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 4 marzo: tempo in netto peggioramento sulle regioni centrali, qualche pioggia in arrivo anche in Puglia. Più stabile al nord sebbene qualche pioggia sparsa potrebbe manifestarsi nella prima parte di giornata. Neve in Appennino fino in alta collina. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Sabato 5 marzo: maltempo diffuso al centro e al sud, isolati fenomeni anche al nord. Nevicate abbondanti in Appennino.

Domenica 6 marzo: perturbato al centro e al sud, neve in Appennino. Rischio temporali intensi al Meridione. Temperature in calo.

Lunedì 7 marzo: momentaneo miglioramento del tempo ma clima freddo ovunque.

Martedì 8 marzo: possibile nuova ondata di freddo intenso dai Balcani. Nuove nevicate a quote basse sul medio adriatico. Fenomeni di passaggio anche al nord con possibili nevicate a bassa quota (da confermare).

Mercoledì 9 marzo: possibile intensa ondata di freddo dai Balcani, con neve a bassissima quota sul lato adriatico e al sud. Secco e freddo al nord.

Giovedì 10 marzo: persistenza del freddo e del maltempo. Incertezza circa un coinvolgimento del nord con neve a bassissima quota.

