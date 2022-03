Meteo 15 giorni: dopo la NEVE al NORD, spazio alla PIOGGIA?

Salgono quest'oggi le quotazioni per un'interazione di masse d'aria che dovrebbe interessare la nostra Penisola tra il 10 e l'11 di marzo.

Cosa capiterà in sostanza? Le correnti fredde orientali che da molto tempo stanno interessando la nostra Penisola, questa volta dovranno fronteggiare una massa umida e piu temperata che si imposterà sull'Europa occidentale.

Vi ricordiamo che l'aria caldo/umida è più leggera rispetto ad una massa d'aria fredda. Ciò potrebbe consentire uno scorrimento di correnti più temperate sopra un substrato governato ancora da aria fredda continentale.

L'incontro/scontro tra questa due differenti masse d'aria potrebbe avvenire sull'Italia attorno al 10 marzo, producendo nevicate al nord fino in pianura e al centro a quote basse.

L'interazione è visibile quest'oggi anche nella media degli scenari del modello americano valida per venerdi 11 marzo:

L'ipotesi NEVE al NORD sarebbe supportata dalle basse temperature in cui avverrà questo scambio termico, oltre ovviamente alla bontà delle precipitazioni.

A tal proposito, analizziamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di venerdi 11 marzo, tralasciando quelli più estremi e meno probabili. E' una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile (40-45%), riteniamo interessante segnalarvela.

Sulle regioni settentrionali, le eventuali precipitazioni potrebbero essere accompagnate da isoterme alla medesima quota comprese tra -4° e -5°. La probabilità quindi che possa nevicare in pianura è più che concreta.

Al centro e sul meridione peninsulare le isoterme a 1500 metri si prevedono comprese tra 0 e -2°, di conseguenza neve a quote medio-basse. Valori al di sopra dello zero sembrano aleggiare solo sulle due Isole Maggiori, con la neve che cadrà solo in montagna.

Volgendo lo sguardo oltre e veleggiando verso la metà del mese, si nota un cambiamento deciso di configurazione a scala europea:

Dopo mesi di assenza, prenderanno piede in Italia le correnti atlantiche con le classiche e piovose perturbazioni primaverili. Le regioni attanagliate dalla siccità potrebbero quindi iniziare un recupero idrico a suon di piogge e nevicate sui rilievi, anche se in un contesto termico decisamente più mite.

