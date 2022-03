Marzo pazzerello: FREDDO ad oltranza fino a metà mese?

Quest'oggi stiamo osservando un momentaneo miglioramento del tempo su tutta Italia, sebbene sussistano un po' di nubi medio-alte dovute al transito di aria instabile in quota proveniente dall'Atlantico. Nulla di particolare, considerando che le piogge sono praticamente assenti.

Il tempo, tuttavia, è destinato a peggiorare nel corso dei prossimi giorni a causa di almeno due ondate di maltempo caratterizzate da aria molto fredda artico-continentale pronta a penetrare nel Mediterraneo sia nel fine settimana (come anticipato in questo articolo) che ad inizio prossima settimana.

Insomma l'Italia dovrà ancora fare i conti con aria fredda dell'est come se ci trovassimo nel cuore dell'inverno, quando in realtà ci troviamo all'inizio della primavera meteorologica. Il flusso freddo orientale sarà pressoché costante per almeno altri dieci giorni, con pochissime (se non nulle) pause più gradevoli. Solo l'effetto del Sole potrà leggermente mitigare l'aria, pertanto solo in pieno giorno potremo osservare temperature più gradevoli (in presenza del Sole ovviamente).

Come si evince dalla mappa, le temperature saranno costantemente sotto le medie del periodo su gran parte d'Italia. Di seguito l'anomalia di temperatura a 1500 metri nel corso di domenica.

Questa mappa, invece, si riferisce all'anomalia di temperatura per la giornata di martedì 8 marzo ed evidenzia anomalie termiche, rispetto alla media, inferiori fino a 7-8°C.

Il freddo potrebbe persistere almeno fino ad inizio seconda decade di marzo a causa della persistenza di un regime NAO negativa, che lascia intendere la presenza di correnti nord atlantiche pronte ad interagire, nel Mediterraneo, con aria fredda dell'est.