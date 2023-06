Meteo 7 giorni: dal maltempo ai primi sussulti dell'Estate?

Grandi novità in vista nei prossimi sette giorni! Sarà una settimana prevalentemente instabile, ma con un finale dai connotati decisamente differenti. A partire dal 18 Giugno diventa sempre più probabile che l'anticiclone africano si rafforzi sul Mediterreneo, dando vita alla prima ondata di caldo della stagione, già anticipata in questo articolo.

Ma prima del 18 Giugno dovremo fare i conti con tempo molto instabile e poco estivo, soprattutto al centro e al sud, a causa dell'arrivo di un'intrusione fresca di origine atlantica. Questa perturbazione causerà piogge e temporali diffusi tra mercoledì e giovedì, seguiti da fenomeni sparsi che persistono fino a venerdì e sabato.

Le temperature diminuiranno notevolmente al di sotto delle medie stagionali, almeno fino a sabato 17, ma poi le carte inizieranno a cambiare notevolmente. Dopo gli ultimi episodi di pioggia di sabato, che saranno molto isolati e rapidi, la domenica si preannuncia sempre più stabile e soleggiata, magari con un po' di maestrale al sud e lungo l'Adriatico.

A partire dall'inizio della prossima settimana, il clima diventerà sempre più caldo in tutta Italia man mano che l'alta pressione si estende verso est. In altre parole, l'anticiclone africano si stabilizzerà sull'Italia e sarà responsabile non solo di un netto aumento delle temperature, ma anche di condizioni meteorologiche più stabili dopo tanti temporali e piogge.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 13 giugno: le previsioni indicano la possibilità di piogge e temporali al nord, inclusa la Val Padana. Si prevedono anche fenomeni sparsi al centro e al sud del Paese. Le temperature subiranno un leggero aumento.

Mercoledì 14 giugno: una perturbazione si avvicinerà da ovest, portando il rischio di intenso maltempo al centro e sulle isole maggiori, estendendosi verso sud dalla serata. Al nord saranno presenti episodi di instabilità sparsi.

Giovedì 15 giugno: la perturbazione colpirà il centro e il sud dell'Italia, con il rischio di temporali intensi e persistenti. Anche al nord si verificheranno fenomeni, soprattutto nel Nordest. Le temperature saranno in diminuzione.

Venerdì 16 giugno: un'area di aria fresca proveniente dai Balcani raggiungerà l'Italia, generando notevole instabilità da nord a sud, soprattutto nelle zone interne e collinari. Le temperature si abbasseranno.

Sabato 17 giugno: residue piogge al sud e sul basso Adriatico, più stabile altrove. Temperature in calo.

Domenica 18 giugno: l'alta pressione prova ad espandersi da ovest verso l'Italia. Tempo più stabile da nord a sud e temperature in lieve ripresa.

Lunedì 19 Giugno: anticiclone africano verso l'Italia, potrebbe cominciare una fase più stabile e calda.

