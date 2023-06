METEO: dal week-end le carte in tavola cambiano!

Si prospettano grandi cambiamenti a partire dal prossimo week-end, più precisamente dal 18 Giugno in poi, diventa sempre più probabile il rinforzo dell'anticiclone africano nel corso della terza decade del mese, pronto a regalare le prime serie avvezioni di caldo sull'Italia.

Ebbene i primi sussulti dell'anticiclone potrebbero realizzarsi già da questo fine settimana, seppur in modo molto marginale. Arriveremo al week-end con tempo molto instabile e molto poco estivo, soprattutto al centro e al sud dove agirà una perturbazione insidiosa di origine atlantica. Questa perturbazione porterà piogge e temporali diffusi tra mercoledì e giovedì, dopodiché resteranno fenomeni sparsi residui tra venerdì e sabato. Le temperature scenderanno di diversi gradi sotto le medie del periodo almeno fino a sabato 17, dopodiché le carte in tavola cominceranno a cambiare sensibilmente.

Dopo le ultime piogge di sabato, molto sparse e veloci, si prospetta una domenica sempre più stabile e soleggiata, al più con un po' di maestrale al sud e sul basso Adriatico. L'anticiclone comincerà ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale, ma ancora non inquadrerà a pieno l'Italia. Le temperature, infatti, aumenteranno solo di qualche grado.

Da inizio prossima settimana, invece, il clima diverrà via via sempre più caldo su tutta Italia man mano che l'alta pressione si espanderà anche verso est. Insomma l'anticiclone africano si piazzerà sull'Italia e sarà responsabile non solo di un aumento netto delle temperature, ma anche di condizioni meteo molto più stabili dopo tanti temporali e tante piogge.

Ma quanto farà caldo? Difficile dare certezze ad ora, considerando che mancherebbero ancora parecchi giorni. Probabile, tuttavia, che la colonnina di mercurio possa superare agevolmente i 30°C dalla prossima settimana.