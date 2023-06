Meteo 15 giorni: terza decade mensile con SOLE e CALDO?

Manca ancora molto tempo, di consguenza la linea di tendenza che stiamo per darvi va presa con le pinze. Tuttavia, sembra che dopo il giorno 20 giugno il tempo possa cambiare marcia, puntando deciso su una situazione più stabile e calda. Inizialmente a beneficiarne saranno le regioni centro-meridionali, mentre in seguito anche il nord potrebbe liberarsi dei temporali.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 21 giugno, debutto dell'estate astronomica:

Notiamo il centro e il meridione con tempo complessivamente stabile grazie all'espansione dell'alta pressione. Il settentrione resterà invece ai margini di un flusso occidentale che interesserà segnatamente il centro e il nord Europa ed avrà ancora dei temporali.

La situazione meteo per la giornata in parola si può riassumere con la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno, mercoledi 21 giugno. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco il tempo stabile e caldo sul Mediterraneo, mentre sull'Europa centro-settentrionale transiteranno le perturbazioni la cui coda potrebbe lambire il nord, dove la probabilità di temporali sarà maggiore, specie su Alpi, Prealpi e settori di pianura più a nord.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando a domenica 25 giugno, notiamo come l'alta pressione prenderà possesso dell'intero scacchiere italico:

A parte qualche temporale di stagione relegato alle Alpi, sul resto d'Italia il tempo risulterà stabile e soleggiato, con un caldo che al momento sembra moderato.

Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire queste proiezioni, continuate a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località