Meteo 7 giorni: dal FREDDO al sud alla NEVE al nord?

Le correnti artiche non accennano a mollare la presa e continueranno ad invadere il Mediterraneo a più riprese nei prossimi giorni. Mentre freddo e piogge invadono il sud in queste ore, gli occhi sono già puntati ad altri peggioramenti attesi a partire da domenica, i quali porteranno maltempo, freddo e anche neve.

Tra domenica, lunedì e martedì irromperà una nuova irruzione artica che porterà freddo diffuso da nord a sud ed anche nevicate fino a quote collinari. L'obiettivo del maltempo, tuttavia, non sarà il nord: per l'ennesima volta le regioni settentrionali si ritroveranno ai margini del peggioramento eccetto rapide piogge nella giornata di domenica con neve in collina.

Centro e sud, invece, vedranno condizioni di spiccata instabilità e clima pienamente invernale: i fiocchi di neve faranno la loro comparsa, lunedì, sin verso i 500 metri al centro Italia e fin sui 900 metri al sud (leggi qui l'approfondimento).

Il colpo di scena potrebbe arrivare a metà prossima settimana e precisamente mercoledì 8, giorno dell'Immacolata.

Una perturbazione atlantica potrebbe farsi largo nel Mediterraneo subito dopo l'ondata di freddo descritta poc'anzi: questa perturbazione riporterà le precipitazioni su tutto il nord e soprattutto sul nordovest.

Ma c'è un particolare da non sottovalutare: il cuscino d'aria fredda in pianura Padana! Grazie al costante flusso freddo in arrivo dall'Artico, le temperature tenderanno ad abbassarsi sempre più a nord e così l'aria fredda potrà insediarsi sin verso le bassissime quote dando vita ad un cuscino d'aria fredda.

Ordunque le precipitazioni potranno risultare nevose fino a quote bassissime, anche in pianura, sulle regioni nordoccidentali (leggi qui l'approfondimento).

Eloquente, nella mappa seguente, l'alta possibilità di neve sul nordovest nella giornata di mercoledì 8 (in arancione possibilità superiore al 90%):

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 4 dicembre: breve pausa nella prima parte della giornata, poi nuovo aumento delle nubi e fenomeni sparsi sul lato tirrenico tra Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Temperature stazionarie.

Domenica 5 dicembre: nuova ondata di maltempo verso l'Italia, fenomeni dapprima al Nordest e successivamente anche al centro e al sud. Nevicate sparse sulle Alpi orientali, fino a quote bassissime. Neve in alta quota in Appennino.Temperature in calo al nord, in aumento momentaneo al centro e al sud.

Lunedì 6 dicembre: aria fredda che dilaga su tutta Italia, ma fenomeni più presenti al centro e al sud con neve fino a 500-600 metri su Abruzzo, Marche, Molise. Fiocchi fino a 900 metri al sud. Stabile al nord ma clima molto freddo. Temperature in netto calo.

Martedì 7 dicembre: più stabile al nord, residui fenomeni al sud con venti sostenuti di maestrale.Temperature in lieve calo.

Mercoledì 8 dicembre: pausa dal maltempo al centro e al sud e leggera ripresa delle temperature massime. Tempo in peggioramento al Nordovest per l'arrivo di una perturbazione atlantica foriera delle prime nevicate a bassa quota. Possibili accumuli anche in pianura tra Emilia, Lombardia e Piemonte. Nevicate in collina al nordest. (previsione da confermare).

Le precipitazioni totali previste fino a giovedì. Ricompaiono le precipitazioni anche al nordovest: (vedi tutte le mappe):

Giovedì 9 dicembre: rapido miglioramento al nord, il maltempo si concentra al centro e al sud con neve in Appennino a quote medio-alte. Temperature in calo.

Venerdì 10 dicembre: perturbato al centro e al sud, più stabile al nord (da confermare).

