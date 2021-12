Arriva la NEVE su parte del NORD all'Immacolata? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Dopo essere stato saltato varie volte dalle precedenti perturbazoni, il nord Italia (specie il nord-ovest) tenterà il colpaccio nevoso nella giornata di mercoledi 8 dicembre.

La perturbazione questa volta non arriverà da nord-ovest, bensì da ovest. Ciò dovrebbe consentire l'allungo di un tappeto precipitativo su gran parte del settentrione; in alcune aree, viste le basse temperature, potrebbe cadere la neve anche a quote molto basse, se non in pianura specie al nord-ovest.

Questa mattina c'è una buona collimazione tra gli scenari ufficiali del modello americano ed europeo per ciò che concerne la giornata di mercoledi 8 dicembre; iniziamo con lo scenario ufficiale del modello europeo incentrato per le ore 14 della giornata festiva:

Ecco l'approccio della perturbazione preceduta da un ventaglio di correnti meridionali più miti. Queste, scorrendo su un cuscino freddo presente in pianura, potrebbero determinare precipitazoni nevose a bassa quota sul nord ovest, senza escludere la possibilità che possa nevicare anche al piano.

Molto simile, per il medesimo lasso temporale, lo scenario ufficiale del modello americano valido sempre per mercoledi 8 dicembre:

Anche in questo caso valgono gli stessi discorsi fatti sopra, ovvero che la neve potrebbe presentarsi anche in pianura al nord-ovest.

A dare manforte a questa previsione ci sono le mappe della probabilità di nevicate previste al nord nella giornata suddetta: la prima mappa mostra la probabilità di neve secondo il modello americano:

Come vedete, sul nord-ovest...ma non solo, vige una probabilità medio-alta (70-80% in arancione) che possa nevicare in pianura, specie sul Piemonte.

Meglio dettagliata appare invece la mappa delle nevicate estrapolate questa mattina dal modello europeo sempre per il giorno dell'Immacolata:

Città come Asti, Alessandria, Pavia, Milano e Bergamo potrebbero vedere la neve. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione su quella che potrebbe essere la prima nevicata stagionale su parte del settentrione; continuate quindi a seguirci!

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/week-end-con-una-nuova-perturbazione-ecco-le-regioni-coinvolte/92382/