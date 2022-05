Meteo 7 giorni: dal caldo intenso a TEMPORALI, tutto in pochi giorni

Un improvviso ed importante cambiamento del tempo potrebbe caratterizzare l'inizio della prossima settimana, esattamente subito dopo l'intensa ondata di caldo ampiamente preannunciata per il week-end. Ve ne avevamo già parlato stamattina in questo articolo, ma gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici non fanno altro che rimarcare la possibilità di un improvviso "break" che darebbe luogo a temporali diffuse e piuttosto intensi.

I primi refoli freschi e secchi (in alta quota) provenienti dall'Atlantico invaderanno il nord a partire da lunedì, ma persisteranno probabilmente anche nei giorni di martedì e mercoledì. Il forte contrasto termico tra aria fresca in quota e aria molto calda presente in pianura Padana darà luogo a temporali intensi e localmente estremi. Non escludiamo anche la formazione di supercelle tra Piemonte, Lombardia e Veneto, caratterizzati da grandinate e fortissime raffiche di vento (downburst).

Aumentano anche le possibilità che a metà prossima settimana (specie tra mercoledì e giovedì) l'instabilità possa estendersi anche al centro e al sud, producendo anche un discreto calo delle temperature.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 20 maggio: ancora clima estivo da nord a sud, tempo stabile e temperature superiori ai 33-35°C in pianura Padana.

Sabato 21 maggio: anticiclone intenso su tutta Italia, caldo in aumento al nord e versante tirrenico con picchi di 34-36°C.

Domenica 22 maggio: caldo che permane su tutta Italia, clima estivo ovunque. Massime fino a 35-36°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Temporali pomeridiani e serali sulle Alpi.

Lunedì 23 maggio: alta pressione in graduale cedimento a partire dal nord, tornano temporali su Alpi e Prealpi. Fenomeni intensi possibili su Valle d'Aosta e PIemonte. Temperature stazionarie o in lieve calo, ma caldo ancora importante.

Martedì 24 maggio: irrompono rovesci e temporali diffusi. Instabilità in aumento anche nelle aree interne del centro. Temporali forti su Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Temperature in graduale calo a partire dal nord.

Mercoledì 25 maggio: instabilità diffusa al nord con temporali intensi e rischio grandinate specie su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino. Temporali sparsi anche al centro Italia. Caldo al sud.

Giovedì 26 maggio: probabile peggioramento anche al centro e al sud, con temporali localmente intensi nei settori interni. Graduale miglioramento al nord. Temperature in calo.

