Meteo 7 giorni: che dinamicità in Italia tra sbalzi di temperatura e maltempo!

Siamo alle porte di sette giorni decisamente dinamici all'interno del Mediterraneo, caratterizzati da una vera e propria altalena di temperature e da improvvisi guasti del tempo.

Attualmente stiamo facendo i conti con una goccia fresca proveniente dall'est Europa, la quale sta generando tanta instabilità al sud e sulle regioni adriatiche, a cui fa seguito un deciso calo delle temperature.

Quest'aria più fresca persisterà sino al termine della settimana, dopodiché le temperature torneranno nuovamente a salire anche vertiginosamente su più di mezza Italia.

Come anticipato in questo articolo avremo un'impennata delle temperature al centro e al sud nel corso della prossima settimana, specie tra 17 e 18 agosto. Tuttavia si tratta di un aumento termico momentaneo e legato senz'altro ad una profonda saccatura atlantica che nel frattempo inizierà a coinvolgere il nord a suon di piogge e temporali.

Questa perturbazione transiterà a sud-est, andando così a coinvolgere anche il centro e il sud nella seconda parte della prossima settimana, dando vita ad un nuovo netto calo delle temperature. Insomma dovremo prepararci ad un sali-scendi delle temperature piuttosto marcato nell'arco di pochi giorni.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 13 agosto: goccia fresca tra Balcani e mar Adriatico, ancora instabilità su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria con temporali intensi. Stabile al nord, temperature in calo ovunque.

Domenica 14 agosto: residuo maltempo mattutino al sud, con tendenza ad un miglioramento generale. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 15 agosto: giorno di Ferragosto più stabile ovunque al mattino, poi nuovo peggioramento tra pomeriggio e sera al nord, Toscana e Marche. Temperature in aumento al sud, stazionarie altrove.

Martedì 16 agosto: instabilità sparsa al nord e al centro Italia, più stabile al sud. Temperature in netto aumento sul Meridione.

Mercoledì 17 agosto: caldo africano al sud, altra ondata di maltempo in arrivo al nord specie su Alpi e nordovest. Temperature in calo al nord, in forte aumento altrove.

Giovedì 18 agosto: caldo intenso al centro e al sud con picchi superiori ai 38-39°C nei settori interni. Maltempo al nord e medio Tirreno. Temperature in aumento al sud, stazionarie o in calo altrove.

Venerdì 19 agosto: maltempo in estensione al sud, instabilità persistente al nord. Temperature in generale forte calo.

