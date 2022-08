Prossima settimana col caldo africano improvviso, ma occhio ai forti temporali!

L'anticiclone africano si è momentaneamente fatto da parte lasciando spazio a correnti più fresche balcaniche che stanno garantendo un periodo decisamente più gradevole e movimentato. Quest'avvezione fresca, tuttavia, durerà appena fino a domenica.

Tra lunedì 15 e giovedì 18 avremo un aumento delle temperature su tutto il centro e il sud a causa di una rapida rimonta dell'anticiclone africano. Si tratterà di un anticiclone mobile, legato essenzialmente ad una saccatura fresca di origine atlantica che potrebbe raggiungere il Mediterraneo tra 17 e 19 agosto.

Le possibilità circa l'arrivo di questa intensa perturbazione atlantica sono in netto aumento, ma saranno principalmente le regioni del nord e del centro a trarne i maggiori benefici in termini di precipitazioni. Le piogge potrebbero rivelarsi piuttosto organizzate e diffuse, ma la forte instabilità potrebbe dar vita a qualche isolato e violento temporale.

In una prima fase avremo un importante aumento delle temperature, specie al centro e al sud: dal 16 agosto le massime torneranno oltre i 35°C su tante località del Meridione e delle isole maggiori, per poi sfiorare addirittura i 40°C tra 17 e 18 agosto.

Andrà meglio al nord dove l'aumento termico sarà molto più contenuto e subito spazzato via dalle piogge.