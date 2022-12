Meteo 7 giorni: Babbo Natale porta l'anticiclone africano, ma si intravede la fine!

Sarà un Natale in compagnia dell'anticiclone africano e della stabilità, esattamente come gran parte delle festività natalizie degli ultimi anni. Questa linea di tendenza trova, purtroppo per gli appassionati del "bianco Natale", l'ennesima conferma a dimostrazione dell'ormai sempre più ripetitiva intrusione di aria più calda sub-tropicale verso il Mediterraneo.

L'anticiclone africano raggiungerà l'apice tra venerdì 23 e lunedì 26, proprio nel pieno delle feste: sarà un anticiclone particolarmente coriaceo che non lascerà il benché minimo spiraglio alle perturbazioni atlantiche e, inoltre, causerà un forte aumento delle temperature a tutte le medio-alte quote.

Come anticipato in questo articolo si rivelerà un anticiclone dai connotati quasi estivi, ovvero con alti geopotenziali e uno zero termico previsto a ben oltre 3000 metri su gran parte dello Stivale. Insomma non una bella notizia per la neve in montagna.

Ma quanto durerà l'anticiclone? Almeno fino a lunedì 26, giorno di Santo Stefano, sembrano non esserci dubbi: l'alta pressione sarà protagonista indiscussa su tutta Italia.

Dal 27 dicembre potremmo osservare i primi cedimenti del promontorio sub-tropicale ad opera di correnti più fresche dall'Atlantico che potrebbero danneggiare il tempo al nord Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 22 dicembre: fenomeni residui sul medio-basso Tirreno, in rapida attenuazione in giornata. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 23 dicembre: anticiclone su tutta Italia e assenza di piogge. Nebbie protagoniste su valli e pianure. Temperature stazionarie.

Sabato 24 dicembre: vigilia di Natale in compagnia dell'alta pressione. Nebbie e nubi basse al nord con clima molto freddo di notte.

Domenica 25 dicembre: Natale all'insegna della stabilità su gran parte d'Italia. Solite nebbie e nubi basse al nord, più soleggiato al Meridione. Temperature in aumento.

Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano con la stabilità su tutta Italia. Nebbie e nubi basse in Val Padana, alto Tirreno e Liguria. Temperature in aumento in montagna e al sud.

Martedì 27 dicembre: primi segni di cedimento dell'anticiclone africano. Nubi in aumento al nordovest e lato tirrenico per l'avvicendamento di una nuova perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 dicembre: nubi diffuse al nord e medio-alto Tirreno, con piogge sparse. Da confermare un possibile marcato peggioramento al nord. Più stabile al sud.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località