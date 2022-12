Le ultimissime su NATALE e SANTO STEFANO, tutt'altro che inverno!

Oggi comincia ufficialmente l'inverno nell'emisfero boreale: proprio stasera, alle 22.48 italiane, cadrà il solstizio d'inverno che sancirà definitivamente l'ingresso nella "stagione fredda". L'esordio dell'inverno, tuttavia, sarà davvero da dimenticare!

Come già avvenuto negli scorsi anni ecco che l'anticiclone si riapproprierà del Mediterraneo proprio nel pieno delle festività natalizie, donando condizioni meteorologiche decisamente poco invernali e più vicine alla primavera.

L'anticiclone africano entrerà in scena proprio tra 23 e 26 dicembre e lo farà con un promontorio anticiclonico davvero ben strutturato nonostante ci troviamo in inverno. Sono previsti, infatti, alti geopotenziali soprattutto al sud, il che sta ad indicare una massa d'aria tiepida molto gonfia che agevola la stabilità dell'aria e l'afflusso di aria più calda alle medio-alte quote della troposfera. Le temperature saliranno non solo sull'Italia ma su buona parte dell'Europa centro-meridionale a causa di questa eccessiva invadenza d'aria tiepida sub-tropicale.

Da queste poche parole possiamo già capire che Natale ci aspetta: l'anticiclone porterà stabilità ovunque, ma con le dovute differenze grazie alla variegata orografia italiana. Le solite nebbie e nubi basse saranno le protagoniste in pianura Padana, il mar Ligure e l'alto Tirreno. Maggiori spazi soleggiati sono attesi al sud e in montagna, dalle Alpi all'Appennino meridionale.

Trovandoci nel pieno dell'alta pressione ci imbatteremo nel tipico fenomeno dell'inversione termica, che vede temperature più basse in pianura, grazie a nubi basse e nebbie, e temperature più alte in montagna grazie al Sole.

NATALE, 25 DICEMBRE - Giornata stabile su tutta Italia, ma più soleggiata al sud e gran parte del centro. Nubi basse e nebbie persistenti in pianura Padana, Liguria e alta Toscana. Temperature in netto aumento al sud e sui monti, possibili picchi oltre i 20°C sulle isole maggiori.

SANTO STEFANO, 26 DICEMBRE - Poche variazioni rispetto al Natale. Sempre stabile su tutta Italia, solo qualche nube un po' più densa al nord ma non ci aspettiamo fenomeni. Nebbie ben presenti in Val Padana. Temperature stazionarie, ben oltre le medie del periodo ovunque.