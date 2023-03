Meteo 7 giorni: ancora DUBBI sulle piogge, poi...

A circa 48 ore da un blando peggioramento del tempo che potrebbe intervenire in Italia, non mancano ancora dubbi e incertezze tra i principali centri di calcolo. Questa mattina vi parlavamo di rovesci e temporali sparsi probabili ad inizio settimana, ma la dinamica che sfocerebbe in questo veloce guasto è totalmente confusionaria al momento.

La perturbazione atlantica a cui sarebbero legati questi fenomeni, ipotizzati nei giorni di domenica, lunedì e martedì, avrà come obiettivo principale il Mediterraneo occidentale e il nord Africa. Insomma non sarà l'Italia l'obiettivo e già questo dovrebbe suonare come campanellino d'allarme in ottica precipitazioni diffuse e abbondanti.

Dunque scordiamoci ogni tipo di peggioramento organizzato e durato. Gli unici fenomeni possibili saranno perlopiù d'origine convettiva o piovaschi blandi, ma come si evince dalle simulazioni di calcolo non sono poi così tanto scontate.

Il centro europeo ECMWF propone fenomeni molto isolati, solo su Liguria orientale e alta Toscana. Qualche isolato temporale su Piemonte occidentale e Valle d'Aosta, per il resto tempo stabile e gradevole. Ma fino a questa mattina il modello americano GFS proponeva piogge un po' più marcate e qualche temporale in più, specie sul centro Italia. Insomma i dubbi sono ancora parecchi, per cui dovremo necessariamente tornarci nei prossimi importanti aggiornamenti.

Il prosieguo. invece, appare ben più delineato: tra 22 e 24 marzo prevarrà l'alta pressione, in costante spostamento verso est. Subito dopo questa pausa stabile e mite potremo imbatterci in una perturbazione atlantica più seria e ricca di piogge, ma al momento sono solo tendenze.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 18 marzo: generalmente stabile e soleggiato al centro e al sud, più nubi al nord ma non ci aspettiamo particolari fenomeni. Temperature in aumento.

Domenica 19 marzo: possibile peggioramento al nord e alto Tirreno con piogge sparse e locali acquazzoni. Più stabile al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 20 marzo: acquazzoni e temporali sparsi al Nordovest, zone interne della Liguria, Toscana, Marche (da confermare). Poco nuvoloso al sud, clima gradevole.

Martedì 21 marzo: situazione molto incerta. Possibilità di piogge sparse al centro Italia, con tendenza ad un veloce miglioramento. Bel tempo e clima gradevole sulle restanti regioni.

Mercoledì 22 marzo: tempo più stabile ovunque e temperature in lieve aumento.

Giovedì 23 marzo: alta pressione su tutta Italia, qualche addensamento al nord e regioni tirreniche, temperature in aumento.

Venerdì 24 marzo: stabile su gran parte d'Italia in attesa di una perturbazione atlantica che potrebbe riportare le piogge nel week-end.

