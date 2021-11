Meteo 7 GIORNI: alta pressione LONTANA, MALTEMPO a più riprese?

Il maltempo sarà ancora protagonista in Italia a discapito dell'alta pressione, ormai assente dal Mediterraneo centrale quasi da inizio mese. La presenza di una depressione tra la Sardegna e le Baleari è determinante nel tener lontano qualsiasi figura di alta pressione ed allo stesso tempo diviene una "calamita" per altre masse d'aria fresche nord Atlantiche che prediligono proprio i nostri territori.

Come già anticipato in questo articolo, la nostra penisola sarà teatro di almeno altri due peggioramenti nei prossimi giorni: in particolare la prima è attesa tra sabato sera e lunedì mattina (prevalentemente al nord), la seconda invece tra lunedì sera e giovedì a cominciare dal sud e per finire nuovamente al nord. La prima possiamo ormai confermarla a pieno, la seconda invece non è ancora condivisa a pieno dai modelli matematici e potrebbe subire ancora qualche modifica sostanziale.

Nel frattempo avremo anche un progressivo calo delle temperature, soprattutto da domenica, grazie all'ingresso di aria via via sempre più fredda che avrà il compito di spazzar via la mitezza nordafricana arrivata nei giorni scorsi. Entro metà della prossima settimana le temperature torneranno in linea con le medie del periodo.

Probabilità di piogge importanti (>5mm) per domenica 14 novembre che risulta dalla media di tutti i 30 scenari del modello GFS, in giallo intorno al 60% e in arancione intorno al 80-90%. Possibilità elevate di pioggia su gran parte del nord grazie al nuovo affondo di aria instabile:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 13 novembre: acquazzoni e temporali sparsi su Sicilia orientale e Calabria. Piogge sparse su Campania, Lazio, Toscana, Molise. Dalla sera piogge in arrivo su Liguria e Nordest. Migliora in Sardegna, momentaneamente.Temperature in lieve calo.

Domenica 14 novembre: rapido peggioramento al Nord con piogge e rovesci, oltre che nevicate sulle Alpi attorno ai 1500-1700 metri. Accumuli abbondanti sulle Alpi occidentali. Instabilità sparsa anche al centro e al sud e soprattutto sulle isole maggiori. Temperature in calo.

Lunedì 15 novembre: residua instabilità al Nordovest, maltempo che si concentra in Sardegna e molto sporadicamente sulle regioni tirreniche. Più stabile sul lato adriatico. Dalla sera piogge in arrivo sull'arco ionico per l'arrivo di una nuova perturbazione. Temperature in lieve calo.

Martedì 16 novembre: instabile al centro, al sud e sulle isole. Momentanea stabilità al nord, ma dalla sera nubi in nuovo aumento ovunque. Ulteriore calo delle temperature che ritorneranno in linea coi valori del periodo.

Di seguito le probabilità di pioggia nella giornata di martedì, tra il 50 e 80% sull'arco ionico e Sardegna. Probabilità modeste anche per il centro Italia.

Mercoledì 17 novembre: giornata pienamente autunnale con tante nubi e piogge sparse. Torna il maltempo anche al nord (da confermare). Neve in montagna. Temperature stazionarie.

Giovedì 18 novembre: persistono condizioni meteo tipicamente autunnali in Italia.

Accumuli di pioggia totali fino a giovedì prossimo. Nell'arco dei prossimi sette giorni la pioggia potrebbe scendere su quasi tutta la penisola, in proporzioni ovviamente differenti | (vedi mappe):

Venerdì 19 novembre: possibile netto miglioramento al nord grazie al rinforzo dell'anticiclone. Ultime piogge al centro e al sud!

Come proseguirà novembre? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località