Meteo 15 giorni: MALTEMPO e FREDDO dopo l'alta pressione?

Si complica ulteriormente la "pratica meteorologica" per la terza decade di novembre in Europa ed in Italia. Sembra ormai assodato che la seconda decade novembrina terminerà tra le braccia di un tiepido anticiclone. Lo vediamo rappresentato dallo scenario ufficiale del modello americano valido per sabato 20 novembre:

Pur essendo a distanza previsionale impervia, questa ipotesi è già piuttosto credibile e gode di una probabilità di realizzo abbastanza alta, attorno al 60%. Inutile dire che questa situazione porterebbe stabilità da nord a sud, con clima mite e situazioni nebbiose sulla Valpadana specie di notte e al mattino presto.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua, il modello americano in alcuni scenari alternativi, non disdegna successivamente la possibilità di uno scambio meridiano con condizioni di maltempo su gran parte della nostra Penisola.

La seconda mappa estrapola la situazione che potrebbe verificarsi mercoledi 24 novembre in Europa:

Ecco lo scambio meridiano e il successivo maltempo che potrebbe attanagliare l'Italia nel periodo suddetto. Le possibilità di un affondo perturbato del genere sono al momento medio-basse, attorno al 30-40%. Pià probabile che si abbia un affondo meno intenso.

E il freddo? Come facciamo da qualche giorno, esaminiamo lo scenario più favorevole al freddo che potrebbe realizzarsi nella giornata di giovedi 25 novembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili:

Rispetto a ieri l'isoterma 0° a 1500 metri compie qualche passo in avanti interessando quasi tutto il nord e le regioni centrali. Si tratterebbe comunque di freddo moderato senza eccessi che per il momento stimiamo sia probabile al 35-40%.

Nessuna ondata di gelo all'orizzonte per il momento ma MeteoLive continuerà a monitorare la situazione.

