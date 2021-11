Prossima settimana: altra DEPRESSIONE piena di PIOGGE da sud verso nord, quante possibilità?

L'autunno sta prendendo pieno possesso della nostra penisola a suon di nubi e piogge, soprattutto sulle isole maggiori ed il versante tirrenico al momento più esposte al vasto ciclone situato nel Mediterraneo occidentale (leggi approfondimento). Quel è che certo al momento è l'assenza dell'anticiclone in Italia da ormai oltre una settimana e la sua assenza anche nel prossimo futuro, probabilmente per quasi tutta la prossima settimana.

Nel corso dei prossimi giorni assisteremo al transito di altre due perturbazioni che andranno a rifocillare le riserve idriche di tante regioni da nord a sud: la prima, attesa tra domenica e lunedì è ormai certa, mentre la seconda attesa tra martedì e mercoledì è ancora molto incerta.

La prima andrà a coinvolgere il nord Italia con piogge e forti rovesci, oltre che copiose nevicate sulle Alpi (specie occidentali) oltre i 1500 metri, e sarà legata ad un nucleo di aria più fredda e instabile nord atlantica letteralmente attirata dall'attuale depressione presente nel Mediterraneo occidentale. Nel momento in cui irromperà nel "mare nostrum" favorirà la formazione di un tipico minimo di bassa pressione nel mar Ligure che avrà modo di generare piogge su gran pare del Settentrione tra domenica e lunedì mattina (leggi l'approfondimento). I primissimi fenomeni giungeranno già da domani sera su Liguria e Nordest.

Non è tutto: tra martedì e mercoledì potrebbe palesarsi un altro guasto del tempo ad opera di un'altra depressione che potrebbe prender vita nel mar Ionio (vedi mappa sopra). Secondo quanto ipotizzato dal modello americano GFS questa depressione ionica potrebbe muoversi verso nord-ovest con al seguito una corposa dose di piogge e rovesci che attraverseranno praticamente quasi tutta Italia. I primi fenomeni giungerebbero sul lato ionico già dalle ultime ore di lunedì.

Tuttavia le probabilità che si compia questo peggioramento sono al momento più basse rispetto alla perturbazione attesa nel week-end. Sebbene la media degli scenari di GFS, caratterizzata dalla media di 20 differenti ipotesi, sia concorde con questo peggioramento nel corso della prossima settimana, vi è il modello inglese ECMWF (con la relativa media) che propone un aumento graduale della pressione al sud, col solito ciclone nel Mediterraneo occidentale che porterebbe piogge perlopiù in Sardegna, in Sicilia e a sprazzi sulle coste tirreniche più esposte e fenomenologia estremamente più blanda sul resto d'Italia.

La seguente mappa relativa al modello EMCWF ci mostra la pressione al suolo ei geopotenziali per la notte tra lunedì e martedì: non è presente il minimo depressionario ionico previsto invece da GFS.

La versione di GFS, invece, propende per piogge e temporali diffusi non solo al sud e sulle isole ma anche al centro e al nord tra i giorni di martedì, mercoledì e prime ore di giovedì. La seguente mappa mostra la probabilità di pioggia (almeno 5 mm) per la giornata di martedì in Italia. Probabilità elevatissime sul lato ionico (quasi 90% in Calabria) e 60% al centro:

I prossimi aggiornamenti si riveleranno fondamentali per capire come evolverà il tempo nella prima parte della prossima settimana.