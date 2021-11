METEO: il MALTEMPO allenta leggermente la presa, ma non per molto

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

La spirale nuvolosa testimonia la presenza del ciclone mediterraneo che da giorni fa la spola sul Mare Nostrum, causando maltempo soprattutto sulle Isole. La struttura perturbata tenderà temporaneamente a perdere colpi nelle prossime ore, per venire nuovamente alimentata nel fine settimana da un nucleo freddo di matrice nord atlantica che si getterà nel Mediterraneo ad iniziare dalle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata odierna in Italia:

Rovesci anche intensi sulla Sardegna, il Messinese e il sud della Calabria. Rovesci anche sulla Campania e piovaschi tra Lazio e Abruzzo. Su tutte le altre regioni tempo asciutto.

Questa invece la tendenza per la giornata di domani, sabato 13 novembre:

Piogge e rovesci in risalita verso la Liguria e parte del nord, dove in serata il tempo tenderà a peggiorare. Migliora sulla Sardegna e il medio Tirreno, ancora rovesci al sud, in modo particolare su Puglia e Calabria, per il resto tempo asciutto.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

