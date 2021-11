Tra domenica e lunedi nuovo RUGGITO del MALTEMPO sull'Italia; le regioni maggiormente coinvolte

La depressione mediterranea che ha dispensato piogge e temporali soprattutto sulle Isole, nel prossimo fine settimana verrà rialimentata da un nucleo freddo in discesa da nord. In un primo tempo, le regioni maggiormente interessate saranno quelle centro-settentrionali, mentre a metà della settimana prossima saranno nuovamente il sud e le Isole ad avere piogge intense.

In questa sede ci occuperemo però del maltempo atteso sull'Italia tra domenica e lunedi, anche se avremo un prologo nella giornata di sabato sulla Liguria e parte del nord-ovest.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di domenica 14 novembre (in bianco le zone nelle quali molto difficilmente pioverà, in giallo e arancione le piogge intense, in verde piogge deboli-moderate):

Maltempo al nord con piogge e rovesci sparsi anche intensi sulla Liguria. La neve si farà vedere solo sulle Alpi sopra i 1400-1600 metri. Maltempo anche lungo le coste della Toscana e del Lazio con rovesci anche intensi. Acquazzoni anche sulla Sardegna e sulla punta estrema della Puglia, per il resto tempo asciutto.

Questa la situazione attesa invece per lunedi 15 novembre:

Piogge forti sul Piemonte occidentale e sulla Puglia. Rovesci sul resto del nord-ovest, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, Molise e Abruzzo. Su tutte le altre regioni tempo probabilmente asciutto, anche se altri modelli ci mostrano la probabilità di pioggia anche sulla Calabria, specie ionica e sulla Basilicata, mentre un minore coinvolgimento della Toscana: ci è sembrato giusto segnalarvelo.

