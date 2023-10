L'autunno non bussa alla porta, sette giorni da dimenticare in vista!

Le piogge, i temporali e qualsiasi cenno autunnale continueranno a latitare nel Mediterraneo e su tutta l'Europa centro-occidentale ancora per un'altra settimana. Questo è il clamoroso responso degli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, i quali situano tutta l'Italia al di sotto di un vasto campo di alta pressione, piuttosto coriaceo e soprattutto opprimente, che persiste sulle solite regioni da diverse settimane.

Questo solido campo di alta pressione resisterà almeno fino al 12 ottobre, senza alcuna possibilità di cambiamenti degni di nota tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Gli unici movimenti quantomeno interessanti coinvolgeranno il Nord Europa e la Russia europea, dove arriveranno le prime masse d'aria fredda di origine polare, come già visto in questo articolo. Tuttavia, quest'area, che è molto più fredda, per il momento non interesserà in alcun modo l'Italia e l'Europa occidentale, dove anzi l'anticiclone si rinforzerà ulteriormente e porterà temperature decisamente - e fin troppo - eccezionali, anomale per il periodo.

Infatti, tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, l'anticiclone attingerà nuova energia da correnti ben più calde provenienti dall'Africa nord-occidentale, che causeranno un aumento termico a tutte le quote, sia in pianura che in montagna. In questa occasione, potremo nuovamente registrare punte fino a 27 e 30 °C nelle zone interne del centro e del Sud, e fino a 25, 27 °C al Nord. È chiaro che, essendo ormai nel pieno dell'autunno, si tratterebbe di temperature nettamente oltre le medie tipiche del periodo, addirittura quasi 10 °C superiori alle medie.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 5 ottobre: stabile ovunque, anticiclone coriaceo su tutta Italia. Clima caldo di giorno.

Venerdì 6 ottobre: stabile ovunque, ancora anticiclone prepotente su tutta Italia e caldo diurno.

Sabato 7 ottobre: stabile su tutta Italia e temperature simil-estive. Possibili foschie e isolati banchi di nebbia su valli e pianure.

Domenica 8 ottobre: anticiclone invadente e ancora clima simil-estivo di giorno.

Lunedì 9 ottobre: poche variazioni, ancora anticiclone predominante su tutta Italia e temperature stazionarie.

Martedì 10 ottobre: anticiclone invadente, tempo stabile e clima tardo estivo da nord a sud.

Mercoledì 11 ottobre: poche variazioni, clima caldo di giorno e molto fresco di notte. Tempo stabile da nord a sud.

