Inizio prossima settimana: Italia nel bel mezzo tra caldo anomalo e gran freddo!

Le simulazioni dei modelli matematici per i prossimi 10 giorni si stanno progressivamente rendendo sempre più interessanti grazie a una maggior vivacità dei flussi polari sul Nord Europa. L'ondulazione della corrente a getto potrebbe favorire scambi meridiani un po' più pronunciati entro il 10 ottobre, dunque entro l'inizio della prossima settimana, favorendo di conseguenza sbalzi di temperatura piuttosto accentuati sul vecchio continente.

Quel che è certo al momento è che l'anticiclone nordafricano non abbandonerà così facilmente l'Europa centro-occidentale e il Mediterraneo occidentale, dove ci attende almeno un'altra settimana di stabilità e temperature molto al di sopra delle medie tipiche del periodo. Le temperature più elevate le riscontreremo su Spagna e Francia, dove prevediamo anomalie davvero clamorose, ben oltre i 10 °C rispetto a quelle che dovrebbero essere le temperature usuali per l'inizio di ottobre. Ma anche l'Italia non starà a guardare e continuerà a registrare temperature tardo estive, anche vicine ai 27-29 °C nei settori interni.

Infatti, ad inizio prossima settimana possiamo notare un'Europa letteralmente divisa in due, dove a ovest troviamo il solito anticiclone africano con temperature ben oltre le medie del periodo, mentre a est affluiranno le prime correnti fredde e polari che apporteranno un sensibile calo termico, addirittura al di sotto dei 10 °C delle medie tipiche del periodo. L'Italia si ritroverà nel bel mezzo di queste due masse d'aria, totalmente diverse l'una dall'altra, e pertanto vedrà temperature superiori alle medie di circa 5-6 °C.

Questo significa che ad inizio prossima settimana registreremo temperature massime attorno ai 24-26 °C nel Nord Italia, fino a 27-30 °C nelle zone interne del Centro e del Sud, soprattutto tra Puglia ionica e Basilicata. Clima molto più fresco nelle ore notturne e serali, grazie all'irraggiamento notturno che diventa via via sempre più incalzante col passare dei giorni.

Possiamo anche dare per certo che le masse d'aria fredde che avvolgeranno l'Europa dell'Est non interesseranno in alcun modo la nostra penisola. Per il momento, di conseguenza, almeno fino al 10-12 ottobre, faremo i conti con l'alta pressione e le temperature oltre le medie del periodo.