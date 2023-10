Forte anticiclone per giorni, ma che temperature raggiungeremo?

L'anticiclone nordafricano continua ad avvolgere l'Europa centro-occidentale, e anche questo avvio di ottobre si sta manifestando in maniera più estiva che autunnale. L'intera Italia è sgombra da nubi e le condizioni meteo sono decisamente estive, con temperature massime che sfiorano i 28-30°C in diverse località della Val Padana e della costa tirrenica.

Queste condizioni persisteranno per tutta la prossima settimana: non avremo sostanziali variazioni a causa della persistenza di questo anticiclone fortemente radicato sul Mediterraneo e sull'Europa meridionale. La gobba subtropicale continuerà a portare sulla nostra penisola aria calda sia al suolo che in quota, come evidenziato in questo articolo, dato che lo zero termico ha raggiunto quote notevolmente elevate.

Durante la settimana, non prevediamo grandi cambiamenti, se non un leggero calo delle temperature a partire da mercoledì. È importante sottolineare che, nonostante questo calo, avremo temperature che rimarranno superiori alle medie stagionali: ci aspettiamo temperature massime entro i 26-27°C tra mercoledì e il prossimo week-end.

L'anticiclone sarà ancora il protagonista indiscusso anche nel prossimo fine settimana, tenendo lontano ogni tentativo di maltempo e le perturbazioni atlantiche. Di seguito, le temperature previste per la giornata di sabato 7 ottobre:

Il tempo rimarrà stabile su tutta la penisola; quindi, per una svolta meteorologica, bisognerà attendere almeno la seconda decade di ottobre. Tuttavia, non possiamo fornirvi certezze in merito, poiché la situazione è ancora piuttosto complessa.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Lunedì 2 ottobre: caldo in intensificazione al nord, con punte di 31°C in Val Padana. Più gradevole al sud. Stabile ovunque.

Martedì 3 ottobre: stabile su tutta Italia, locali banchi di nebbia notturni nelle valli.

Mercoledì 4 ottobre: velature in transito al nord, stabile ovunque e caldo diurno.

Giovedì 5 ottobre: stabile ovunque, anticiclone coriaceo su tutta Italia. Clima caldo di giorno.

Venerdì 6 ottobre: stabile ovunque, ancora anticiclone prepotente su tutta Italia e caldo diurno.

Sabato 7 ottobre: stabile su tutta Italia e temperature simil-estive. Possibili foschie e isolati banchi di nebbia su valli e pianure.

Domenica 8 ottobre: anticiclone invadente e ancora clima simil-estivo di giorno.

