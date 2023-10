È piena ESTATE: zero termico a quasi 5000 metri! Previsioni pessime

È da poco cominciato il secondo mese dell'autunno meteorologico, ma sarebbe più consono definirlo un avvio d'ottobre decisamente estivo. Questa caratteristica non riguarda solo l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa centro-occidentale. Il vasto campo di alta pressione che sovrasta il vecchio continente da giorni sta traghettando masse d'aria molto calde di origine subtropicale verso la nostra penisola. Per questo motivo, stiamo ancora affrontando temperature tipicamente estive, in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro e del Sud.

Queste temperature estive le riscontriamo soprattutto alle alte quote, dove il potente anticiclone spinge aria molto più calda rispetto a quella che dovremmo aspettarci ad inizio ottobre. Il caldo si fa sentire anche in alta montagna, come evidenziato dall'attuale quota dello zero termico sulla nostra penisola.

Nella mappa qui sopra potete chiaramente notare la significativa anomalia termica sullo stivale. Attualmente lo zero termico si situa attorno ai 4700 metri di altitudine su gran parte del Nord e del Medio Alto Tirreno. Ciò significa che per trovare una temperatura di 0°C bisogna raggiungere i 4700 metri di altitudine, un dato impensabile per questa fase dell'autunno. Basti pensare che una quota dello zero termico di questo tipo sarebbe inusuale persino tra luglio e agosto.

Solitamente, questo sarebbe il periodo delle perturbazioni atlantiche e delle prime abbondanti nevicate in montagna, in particolare sull'arco alpino, anche al di sotto dei 2000 o 1500 metri di altitudine. Ma per il momento non si vede nulla di tutto ciò; al contrario, siamo ancora alle prese con un caldo anomalo e temperature decisamente superiori alle medie stagionali.

E la situazione non sembra destinata a cambiare nei prossimi giorni. Infatti, come si può dedurre dalla mappa sottostante, le previsioni per la quota dello zero termico per il prossimo fine settimana mostrano un leggero miglioramento, ma sono ancora lontane dalla normalità. Tra il 7 e l'8 ottobre, la quota dello zero termico potrebbe stabilizzarsi tra i 3900 e i 4000 metri. Parliamo comunque di altitudini notevoli per il mese di ottobre.