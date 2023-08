Meteo 15 giorni: stabile e MOLTO CALDO fino al 20, poi possibili CAMBIAMENTI

Dal punto di vista meteo, non c'è molto da dire sull'evoluzione del tempo per i prossimi 10 giorni. In altre parole, l'alta pressione non mollerà la presa e sarà artefice di una nuova e lunga ondata di caldo che però non raggiungerà i livelli che si sono avuti nello scorso mese di luglio.

Iniziamo con la media termica degli scenari a 1500 metri secondo il modello americano e valida per venerdi 18 agosto:

Nulla da aggiungere a questa mappa che dice già tutto. Caldo intenso da nord a sud, ma senza raggiungere temperature record come a luglio. Il tempo sarà ovviamente stabile e soleggiato ovunque a parte la presenza di qualche temporale di calore sui rilievi durante le ore pomeridiane o serali.

Fino al giorno 20 non sono quindi previsti cambiamenti sostanziali nello stato del tempo in Italia.

Volgendo lo sguardo oltre, andando dopo il giorno 20 agosto, si apprezza una certa riduzione del caldo connessa ad una parziale "ammaccatura" del tessuto anticiclonico sul Mediterraneo. Ecco la mappa termica a 1500 metri valida per martedi 22 agosto:

Come si può notare da questa cartina, il caldo potrebbe allentare la presa al nord e al centro risultando più sopportabile, mentre all'estremo sud e sulle Isole resterà intenso.

Sul fronte delle piogge, qualche temporale più organizzato potrebbe farsi vedere al nord nella giornata medesima, ovvero martedi 22 agosto:

Sul resto d'Italia poche novità se si eccettua forse qualche colpo di tuono pomeridiano nelle aree interne del centro-sud, ma cose di poco conto.

