Meteo 15 giorni: marzo potrebbe esordire con tempo INSTABILE e piuttosto FREDDO

Il primo mese della primavera meteorologica (marzo), potrebbe esordire sotto un tempo instabile ed abbastanza freddo sulla nostra Penisola. Avremo infatti la tendenza degli anticicloni a mantenersi alti di latitudine, interessando in un primo tempo la Scandinavia ed in un secondo momento il comparto islandese e il nord Atlantico.

La prima mappa mostra la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano e valida per mercoledi 1 marzo:

Osservate la grande isola di alta pressione che campeggerà con un massimo di 1035 mb tra il Regno Unito e la Scandinavia. Più a sud sarà invece presente un'area di bassa pressione centrata proprio sull'Italia ed alimentata da aria fredda proveniente direttamente dalla Russia. Con una sitiazione del genere, il tempo non potrà essere buono sull'Italia, dove avremo frequenti precipitazioni associate anche a temperature piuttosto basse.

Volgendo lo guardo oltre e arrivando a lunedi 6 marzo, notiamo la migrazione dei massimi di pressione verso ovest, in direzione dell'Islanda:

Per ciò che concerne l'Italia si apprezzeranno due cose: il mantenimento in sede italica di una depressione foriera ancora di tempo non stabile ed una condizione favorevole alle precipitazioni. In secondo luogo l'avvicinamento di una massa d'aria molto fredda di matrice artico-continentale che lentamente potrebbe accostarsi alla nostra Penisola. Il quadro delle temperature previste a 1500 metri a scala europea per il medesimo giorno (lunedi 6 marzo) risulta molto interessante:

Notiamo addirittura condizioni di gelo con isoterme alla medesima quota inferiori a -10° su gran parte dell'Europa continentale e la vicina Russia. L'Italia si troverà a poca distanza ed il passo per un nostro interessamento potrebbe essere davvero breve.

Insomma, il mese di marzo si annuncia con tanta carne al fuoco dal punto di vista atmosferico, continuate quindi a seguirci.

