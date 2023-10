L'AUTUNNO alzerà la voce, forse TROPPO: prospettive di MALTEMPO INTENSO sull'Italia

La scadenza previsionale non è immediata, di conseguenza saranno ancora possibili modifiche nel quadro previsionale che oggi si profila a medio termine. Tuttavia, l'insistenza dei modelli nel riproporre scenari di maltempo severo per alcune regioni devono farci quantomeno drizzare le antenne.

La Natura spesso si muove per estremi, non per giusti mezzi. Di conseguenza non si può escludere che un lungo periodo di siccità e caldo come quello appena passato, possa essere seguito da una fase altrettanto lunga di maltempo e piogge intense.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per sabato 21 ottobre:

Era da molto tempo che le mappe non prevedevano uno scenario simile. Una vera e propria "proboscide" di maltempo si dipartira dall'Oceano Atlantico verso il Mediterraneo, senza essere ostacolata da nessuna area anticiclonica.

A dire il vero, un anticiclone ci sarà, ma posizionato sulla Scandinavia ed obbligherà tutte le perturbazioni atlantiche a passare basse di latitudine, prendendo in pieno la nostra Penisola. Da qui i fenomeni anche intensi che potrebbero generarsi in Italia anche per il contrasto di masse d'aria di diversa origine.

Esaminando la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il medesimo giorno, ovvero sabato 21 ottobre, notiamo il colore rosso dominante, ma questa volta non si tratterà di caldo!

Il rosso questa volta significherà una probabilità di pioggia MOLTO ELEVATA sulla quasi totalità della nostra Penisola. Sarà un po' più bassa solo all'estremo sud, dove sarà comunque MEDIA.

Controlliamo ora la media degli scenari del modello europeo imbastita quest'oggi per il medesimo giorno, ovvero sabato 21 ottobre:

Situazione praticamente sovrapponibile all'americano con pochissime differenze, ovvero tanto maltempo in Italia con piogge anche intense e persistenti.

Quale potrebbe essere il seguito di questa storia? Se con un balzo virtuale ci spostiamo a mercoledi 25 ottobre, la media degli scenari del modello americano opta ancora per un maltempo di stampo atlantico, quindi non freddo, anche se accompagnato da toni forse leggermente meno aspri:

Nuove rimonte anticiclonica per il momento non se ne vedono. La seconda metà di ottobre potrebbe quindi trascorrere con un tipo di tempo completamente diverso rispetto alla prima quindicina del mese. Vedremo se le cose andranno realmente così, continuate a seguirci ora più che mai!

RIASSUMENDO: L’Italia si appresta a vivere una fase di maltempo generalizzato, causato dall’arrivo di perturbazioni atlantiche che troveranno il varco aperto dall’anticiclone scandinavo. Le piogge saranno abbondanti e diffuse su gran parte del territorio nazionale, con possibili fenomeni anche severi in alcune regioni. La situazione potrebbe protrarsi per tutta la seconda metà di ottobre, segnando una netta rottura con il periodo precedente, caratterizzato da caldo e siccità. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per monitorare l’evoluzione della situazione.

