METEO A 7 GIORNI: conferme sulla ROTTURA ESTIVA di fine agosto

Sono carte del tempo che non si vedono più da parecchi anni, soprattutto per le regioni del nord Italia la rottura estiva che si preannuncia per la fine del mese promette di portare molta pioggia, almeno un paio di giorni di forti temporali, ventilazione intensa ed infine un calo pronunciato della temperatura. A livello sinottico a portare questa brusca interruzione dell'estate ci penserà una vistosa saccatura proveniente dall'oceano Atlantico, ricolma d'aria fredda al suo interno. E colpisce proprio l'estensione di questa massa d'aria fredda che secondo i modelli, coinvolgerà l'intera Europa occidentale, la depressione sarà associata ad un sistema frontale organizzato.

Lo sviluppo di quella che un meteorologia viene definita come "onda di rossby", viene bene testimoniata dal comportamento della corrente a getto in uscita dall'oceano Atlantico, dapprima con un'ondulazione appena accennata (mercoledì 26), poi con lo sviluppo di una saccatura sempre più spigolosa (giovedì 27, venerdì 28). L'analisi in quota del modello americano riferita a giovedì 27, mostra lo sviluppo della saccatura sul Mediterraneo occidentale con il bacino centrale del Mediterraneo che verrà a trovarsi lungo il lato ascendente, sperimentando il rinforzo di una ventilazione meridionale:

Le prime elaborazioni in nostro possesso, mostrano inoltre lo sviluppo di una considerevole fase prefrontale, con la possibilità di temporali intensi tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Analisi del modello americano riferita a venerdì 28 agosto:

Sabato 29 l'aria fresca conquisterebbe rapidamente la Sardegna, l'alto Tirreno e le regioni di nord-ovest, mentre l'angolo nord-orientale e le regioni centrali diverrebbero terra di contrasto tra aria calda e fredda, sperimentando ancora forti temporali.

Domenica 30 l'aria fresca conquisterebbe rapidamente le regioni del centro e del sud, accompagnata da forti venti di Maestrale e di Libeccio. Infine lunedì i temporali si concentranno sulle regioni adriatiche e sul basso versante tirrenico, con un miglioramento su tutte le altre regioni. Un calo termico deciso si farebbe sentire anche al sud.

Sintesi previsionale da martedì 25 agosto a martedì primo settembre:

Martedì 25 ultimi temporali sulla dorsale appenninica, soleggiato sulle altre regioni. Rialzo termico generale.

Mercoledì 26 giornata di tempo soleggiato e caldo su tutte le regioni.

Giovedì 27 le prime nubi raggiungono il nord, soleggiato altrove. Temperature estive.

Venerdì 28 peggiora sulle regioni del nord, con temporali anche intensi sulle pianure e sulle Alpi. Nella notte forti temporali anche su Liguria e alta Toscana. Soleggiato e caldo altrove. Venti in rinforzo da Scirocco.

Sabato 29 forti temporali si spingono sulle regioni di nord-est e sul centro Italia. Nubi di passaggio al sud. Temperature in forte calo al nord e su parte del centro, ancora caldo al sud. Venti forti da Scirocco a Libeccio in serata.

Domenica 30 ultimi fenomeni sui versanti adriatici, soleggiato altrove con vento intenso di Maestrale e Libeccio. Mareggiate sui versanti esposti.

Lunedì 31 agosto e martedì primo settembre tempo più stabile con ampie schiarite e temperature gradevoli. Ventilazione tesa.