Verso fine gennaio arriva un'altra BOMBA GELIDA dall'ARTICO con NEVE?

E' un inverno diverso da quello secchissimo dello scorso anno, salvo per l'estremo nord-ovest, che alla fine sta sperimentando quasi lo stesso tipo di tempo perchè non beneficia di configurazioni bariche che determinino precipitazioni rilevanti. E questo è un problema grave a cui dedicheremo presto un articolo.

Per tutti gli altri la situazione è dinamica, generosa di precipitazioni e di venti sostenuti, e finalmente anche di un po' di sano freddo invernale, in una stagione fino ad ora tra le più miti della storia climatica recente, uno dei tanti direte, ma certamente uno di quelli in cui "alzi la mano" chi ha visto una gelata.



Ma ora, il panciuto anticiclone che siamo soliti osservare tornerà alla carica chiudendo le porte al Generale o sono previste nuove scorribande gelide a fine mese?

A dire la verità l'anticiclone tornerà in grande spolvero ad impegnare i cieli dell'Europa centro occidentale, ma lungo il suo bordo orientale seguiterà a scendere aria molto fredda, che potrebbe parzialmente raggiungere anche il nostro Paese.



Ecco a tal proposito una mappa prevista per venerdì 27 gennaio dalla media degli scenari del modello americano:

Si nota chiaramente la presenza di una circolazione depressionaria al sud, in cui vanno a convergere le correnti fredde in arrivo dal nord Europa con conseguenze nevose su parte dell'Appennino centrale e su gran parte di quello meridionale a quote basse e con freddo moderato un po' su tutte le regioni.

E' una media! Ma ci sono anche configurazioni ben più severe, come quella che vi mostriamo qui sotto, in cui l'anticiclone, sbilanciato sul Regno Unito, andrebbe a favorire un rientro di correnti gelide da est al nord con conseguenze nevose importanti su tutto il catino padano (naturalmente al momento è la previsione meno attendibile, perchè estrema, ma segnala il tipo di circolazione che potremmo sperimentare):

In linea con un'ipotesi più attendibile e non estrema ci sono comunque una serie di emissioni che fanno pensare ad un'irruzione fredda non trascurabile dalle conseguenze più severe rispetto alla sola neve in Appennino, con questa mappa i fiocchi cadrebbero anche in spiaggia su medio e basso Adriatico e su molte altre zone del centro e del sud:

C'è anche poi un'opzione più ecumenica, che abbraccerebbe gran parte d'Italia con freddo meno intenso e neve in collina tra nord e centro, ve la mostriamo qui sotto (anche questa al momento però gode di scarsa attendibilità):