Un RAMO del VORTICE POLARE muove alla conquista dell'Europa!

Erano diversi anni che non si assisteva a simili scenari meteorologici nel mese di dicembre. Negli ultimi 6-7 anni, inoltre, dicembre è sempre stato caratterizzato da notevoli sparate del getto congiunte ad un vortice polare coeso e chiuso su se stesso.

Tutto ciò determinava la continua espansione dell'alta pressione delle Azzorre verso levante con conseguente tempo monotono e scialbo segnatamente in sede italica.

Quest'anno, il primo mese dell'inverno meteorologico prende avvio in un modo completamente diverso, ovvero con un vortice polare piuttosto disturbato. La mappa emisferica in questione si riferisce alla giornata di venerdi 4 dicembre:

La figura barica che scenderà sull'Europa centro-occidentale sarà ben piu di una semplice saccatura artica. Si tratterà infatti di un ramo del vortice polare che sarà costretto a scendere verso sud a seguito di due iniezioni di calore al suo interno (frecce rosse): la prima in sede aleutinica (onda primaria) e la seconda in sede atlantica (onda secondaria).

Notate come la parte del vortice polare facente capo al lodo siberiano (parte destra della foto) sia molto più coesa rispetto al corrispondente lobo canadese (sulla sinistra). Tutto ciò determinerà l'inserimento di onde accentuate su tutto il comparto centro-occidentale dell'Europa, Italia compresa, con un tempo più freddo e dinamico.

Per dare un'idea, queste sono le anomalie di gepotenziale previste in sede europea per sabato 5 dicembre.

Nella parte colorata in fuscia, l'anomalia di geopotenziale a 5000 metri sarà di -50 dam, un valore davvero ragguardevole soprattutto per il mese di dicembre.

