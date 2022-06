SICCITA': sempre GRAVE la situazione nonostante i temporali

Pensare di risanare il deficit idrico scaturito da un inverno ed una primavera eccezionalmente secchi con i temporali estivi non è sicuramente una buona cosa. Primo perchè le grandinate annesse rischiano di portare più danni che benefici; inoltre i temporali sono fenomeni localizzati che possono allagare una zona e lasciarne un'altra vicina completamente a secco.

Ecco come si presenta attualmente il grado di siccità ad 1 metro di profondità sulla nostra Penisola:

Come anticipato poco sopra, i benefici dei temporali avvenuti al nord sono assai limitati. Solo l'arco alpino centro-orientale si trova in una situazione non siccitosa; le altre aree presentano ancora una siccità tra il grave e l'eccezionale, con particolare riferimento al Piemonte, alla Liguria e al Veneto orientale.

La situazione è peggiorata anche al centro con una siccità eccezionale su tutte le aree peninsulari. Va un po' meglio in Sardegna dove è presente una siccità solo moderata sulla parte centro-occidentale.

Situazione in peggioramento (da questo punto di vista) anche al sud: qui domina una siccità tra il moderato e il grave, fatta eccezione per pochissime aree della Sicilia e della Puglia.

Nei prossimi giorni i temporali dovrebbero spostarsi al centro e al sud; vedremo se recheranno miglioramenti tangibili in una situazione idrica disastrosa alle soglie dell'estate.

