Ritornano le PIOGGE su alcune regioni tra 20 e 21 ottobre

Il ritorno dell'anticiclone africano è ormai garantino, o meglio già in atto, come già visto in questo articolo. L'anticiclone persisterà su buona parte d'Italia almeno fino a giovedì 20, in particolare al centro e al sud dove porterà condizioni meteorologiche più vicine all'estate che all'autunno.

Ieri, in questo articolo, vi parlavamo dell'ipotesi paventata dal modello americano GFS riguardo il ritorno delle piogge su alcune nostre regioni, un piccolo "contentino" all'interno di un lungo periodo siccitoso. Le regioni del nord potranno rispolverare l'ombrello nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 grazie al transito di un rapido fronte atlantico.

La massa d'aria più umida e instabile, legata ad una vasta perturbazione situata nell'Atlantico, potrebbe lambire le regioni settentrionali riuscendo a regalare un po' di piogge e qualche acquazzone isolato, in grado di generare accumuli di pioggia bassi/moderati.

Tale ipotesi è sostenuta al momento sia dal modello americano GFS che dal modello inglese ECMWF. Entrambi propongono accumuli attornoa i 10 mm, con picchi più isolati di 20-30 mm. Nordovest, al momento, il settore più coinvolto dalle precipitazioni, ed in particolare l'arco alpino.