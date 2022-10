METEO: alta pressione in grande spolvero, ma risveglio a tratti UGGIOSO

L'anticiclone sta spazzando via le ultime note instabili dal sud Italia, come dimostrato anche dallo scatto satellite. Qualche residuo piovasco è presente in Sicilia, ma la tendenza è verso un netto rasserenamento dei cieli su tutto il Meridione.

Volgendo lo sguardo al nord, invece, notiamo la presenza di nubi basse specie su Liguria, Piemonte, Lombardia. Si tratta delle tipiche nubi basse, foschie e qualche banco di nebbia legate al repentino raffreddamento del suolo nelle ore notturne, fenomeno tipico della Val Padana nel pieno dell'Autunno. Insomma una parvenza d'Autunno.

Il week-end proseguirà all'insegna del bel tempo da nord a sud, seppur non mancheranno nubi basse e nebbie al nord, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia. Nubi basse anche in Liguria nella giornata di domenica. Più soleggiato sul resto d'Italia. Piogge assenti ovunque.

L'anticiclone diverrà protagonista la prossima settimana, almeno fino al 20 ottobre, garantendo stabilità e clima mite, a tratti molto mite su tutta Italia! Le massime potranno sfiorare i 27°C in Val Padana centro-orientale, in Sardegna e a sprazzi nelle zone interne del lato tirrenico.

Per un cambiamento dovremmo attendere parecchi giorni, come anticipato in questo articolo.