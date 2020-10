Quali saranno le regioni che riceveranno più PIOGGIA nei prossimi 6 giorni?

Una nuova perturbazione interesserà l'Italia nelle giornate di mercoledi 14 e giovedi 15 ottobre, lasciando qualche strascico anche nel fine settimana.

Quali saranno le aree che riceveranno più pioggia da oggi fino a domenica prossima in Italia? A tal proposito vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni imbastita oggi dal modello americano per il lasso temporale in questione. Vi ricordiamo che i valori millimetrici sono puramente indicativi e non devono essere presi come oro colato.

80mm sono attesi nellì'area dell'arcipelago toscano; 70mm sul basso Veneto, 60mm sulla Sardegna settentrionale, l'Umbria e il Cilento; 45-50mm sul Salento, l'Emilia Romagna e la Campania centro-settentrionale, 35-40mm sulla Calabria e la Sardegna occidentale.