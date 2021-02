Quali città vedranno la NEVE nel fine settimana?

Stiamo ormai entrando nel vivo di questa breve, ma intensa ondata di freddo che ci accompagnerà fino all'inizio della settimana prossima. L'apice del freddo sull'Italia si toccherà tra sabato 13 e domenica 14 febbraio quando molte aree della nostra Penisola finiranno sottozero.

Dal punto di vista nevoso, sarà il centro e il meridione ad avere i massimi effetti, anche se qualche nevicata sarà possibile tra questa sera e la prossima notte anche al nord.

Ecco la sommatoria della neve che cadrà in Italia tra le 00 e le 12 di sabato 13 febbraio:

Al nord si prevedono spruzzate di neve tra il Piemonte, la bassa Pianura e l'Emilia Romagna, specie la parte pedemontana. Città come Torino, Asti, Alessardria, Pavia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Bologna avranno probabilmente una spruzzata di neve tra la serata e la notte su sabato. Non si esclude qualche fiocco, sempre in tarda serata, anche su Milano.

Neve più consistente tra la notte e la mattinata di sabato su Rimini, Cesena e Ravenna.

Al centro la neve potrebbe abbracciare tra la notte e la mattinata di sabato Firenze, Perugia, Ancona, Ascoli, Arezzo, Viterbo, Pescara, Chieti, Rieti, l'Aquila. La neve su Roma viene vista poco probabile.

Al sud nevicherà a Campobasso, Potenza, Termoli (dalla tarda mattinata). Sempre in tarda mattina potrebbe nevicare ad Avellino e Benevento.

La seconda mappa mostra le nevicate previste tra le 12 di sabato e le 00 su domenica 14 febbraio:

Neve probabile su Ancona, Ascoli, Chieti, Pescara, Termoli, Campobasso, Potenza, Avellino, Benevento, Foggia, Brindisi, Bari, Cosenza, Taranto e Crotone. Qualche fiocco sarà possibile anche sulla Gallura, in Sardegna.

Questa infine è la neve prevista tra le 00 e le 12 di domenica 14 febbraio:

I bianchi fiocchi cadranno su Ancona, Ascoli, Chieti, Pescara, Campobasso, Potenza, Termoli, Brindisi, Bari, Taranto, Crotone, Cosenza. Si tratterà di nevicate non intense, spesso sottorforma di rovescio.

Nel pomeriggio di domenica potrebbe nevicare anche a Palermo, Trapani, Messina e Reggio Calabria anche se il limite sarà posizionato in media sui 200 metri tra la Calabria meridionale e la Sicilia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località