Prossimi 7 giorni - anomalie termiche SPAVENTOSE in Europa, guardate che mappa!

Siamo quasi alla fine di ottobre, ma sulla maggior parte delle regioni italiane le temperature presentano standard tipicamente estivi. Nel pomeriggio si raggiungono in scioltezza i 26-28° e la situazione nei prossimi giorni potrebbe addirittura peggiorare da questo punto di vista, specie al centro e al sud, stante l'intervento di correnti di Scirocco.

Volgendo il nostro sguardo a prua, per il momento all'orizzonte non si notano inversioni di tendenza nel quadro barico e termico in Europa. In altre parole, continuerà a fare molto caldo e a piovere poco per il periodo in questione.

In questa sede vi mostriamo una mappa davvero inquietante, ma che dovrebbe fare riflettere sulla velocità con cui sta cambiando il nostro clima. Si tratta delle anomalie termiche a scala europea che pervaderanno il nostro Continente nei prossimi 7 giorni:

Si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo . Come potete vedere, si salveranno pochissime aree dall'abbraccio di questo caldo anomalo, in particolare parte dell'Islanda ed alcune aree prospicienti il Mar Nero che presenteranno lievi anomalie termiche negative.

Il resto d'Europa, compresa ovviamente l'Italia, sarà un immenso calderone bollente con anomalie al rialzo tra 6 e 9° (si veda la scala a lato sulla destra). Sui tratta di anomalie termiche da capogiro che potrebbero ovviamente avere ripercussioni anche sulla seguente stagione invernale; ci auguriamo ovviamente che non sia così e che la situazione torni alla normalità al più presto.

